Mobilizare impresionantă pentru salvarea unui copil lovit de un balot de fân. În zonă se află și elicopterul SMURD

Mobilizare impresionantă pentru salvarea unui copil lovit de un balot de fân. Accidentul s-a produs într-o localitate din județul Sibiu. În misiune a fost trimis și elicopterul SMURD.
Sursa foto: Justinel Stavaru/Mediafax Foto
Petru Mazilu
14 feb. 2026, 15:38, Social

Copilul în vârstă de aproximativ 7 ani a fost lovit de un balot de fân. Victima a intrat în stop cardio-respirator, a anunțat ISU Sibiu. Incidentul s-a produs în localitatea Ighișu Nou. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje medicale.

„Un echipaj SMURD cu medic, o ambulanță SAJ și elicopterul SMURD Tg. Mureș intervin de urgență în localitatea Ighișu Nou pentru a acorda asistență medicală unui minor în vârstă de aproximativ 7 ani care a fost lovit de un balot de fân, intrând în stop cardio-respirator. În aceste momente echipajele medicale sosite la fața locului efectuează manevre de resuscitare, acestea fiind începute de aparținători până la sosirea echipajelor medicale”, au anunțat cei de la ISU Sibiu.

În misiune au fost trimiși și polițiștii.

„La data de 14 februarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că a căzut un balot de fân peste un minor, în localitatea Ighișul Nou. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mediaș s-au deplasat cu celeritate la fața locului, stabilindu-se faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un minor de 7 ani, peste care ar fi căzut un balot de fân”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Polițiștii fac anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul.

