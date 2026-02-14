Prima pagină » Social » Daniel Băluță: Cea mai gravă problemă pe care o are domnul primar general este aceea că se plânge non-stop

Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, spune că primarul general Ciprian Ciucu se plânge de tot felul de lucruri și că nu are o atitudine de luptător în gestionarea problemelor bucureștenilor. El neagă, însă că ar avea un conflict cu edilul șef.
Foto: Andreea Alexandru/MediafaxFoto
Laurentiu Marinov
14 feb. 2026, 12:31, Social

Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță susține că nu este în conflict cu primarul general Ciprian Ciucu. El a recunoscut însă, sâmbătă, la Prima TV, că între el și edilul șef al Capitalei există divergențe de opinie.

„Nu sunt în conflict și, în general, nu sunt o persoană conflictuală. Însă, din păcate, există niște diferențe majore de opinie. În timp ce am ales să fiu consecvent nevoilor pe care bucureștenile au astăzi”, a afirmat Băluță.

Daniel Băluță a ținut să remarce că primarul general, Ciprian Ciucu, are obiceiul să se plângă de tot felul de lucruri.

„Cea mai gravă problemă pe care are domnul primar general este aceea că se plânge non-stop. Eu n-am văzut așa ceva.

Sunt absolut surprins de faptul că dânsul găsește situații ieșite din comun, se plimbă peste tot unde sunt colegii lui și se critică proprii colegi. În loc să-și asume și să aibă un comportament vertical să ne demonstreze că este un luptător, este căzut înainte să înceapă mandatul. Și nu facem altceva decât să-l ajutăm să-și mai vină în fire”, a spus Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 pare că l-a urmărit îndeaproape pe Ciprian Ciucu și îi observă evoluția.

„Când te plângi, te plângi. Nu pare că te plângi. Deci este foarte simplu din punctul ăsta de vedere. Chiar mă uitam astăzi. A intrat într-o zonă de tandrețe domnul Ciucu. După ce s-a plâns, tocmai ca să se încarce de energie, a mângâiat o pisică superbă de la dânsul din birou. Ceea ce ne arată că, într-adevăr, este extrem de preocupat de răbdare”, a mai spus Băluță.

