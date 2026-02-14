Deputatul Nicolae Păun trage un semnal de alarmă: Insultele online se transformă în violențe reale

Deputatul Nicolae Păun, reprezentant al minorității rome în Parlament și vice-președinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, a transmis o scrisoare deschisă către Alex-Florin Florența și Cătălin Predoiu, solicitând găsirea de soluții pentru stoparea calomniilor și insultelor din mediul online.

„În ultimii ani, instituțiile statului asistă pasiv la un fenomen care ia o amploare îngrijorătoare: calomniile și insultele persoanelor în mediul online, pe rețelele de socializare și pe site-urile de știri ale mass-media, nu sunt pedepsite. Practic, în momentul de față, oricine poate spune orice, despre oricine, fără să fie tras la răspundere. Mai grav e când insultele și calomniile din online se transformă în violențe în viața reală”, a explicat Păun.

Fenomen care scapă de sub control

Nicolae Păun subliniază că actuala legislație permite ca insultarea, calomnierea și defăimarea online să nu fie sancționate:

„Actuala legislație din România permite oricărei persoane să insulte, să calomnieze și să defăimeze în mediul online, fără să fie sancționată. Sub anonimatul oferit de un cont fals, cu un nickname, oricine poate spune orice. Reprezentanții platformelor Facebook, TikTok și Instagram, deși sunt sesizați că unii utilizatori insultă alte persoane și le calomniază, nu iau niciun fel de măsuri. Conturile respective continuă să activeze nestingherite.”

Deputatul a adăugat că „au fost înregistrate cazuri concrete când amenințările din online au continuat în viața reală cu bătăi, scandaluri și confruntări, care au pus în pericol viața persoanelor vizate. Fenomenul ia amploare și riscă să scape complet de sub control.”

Soluții propuse și colaborare instituțională

În scrisoarea sa, Nicolae Păun solicită colaborarea autorităților pentru modificarea legislației și clarificarea diferenței între dreptul la opinie și infracțiunile de insultă, calomnie și defăimare:

„Vă solicit oficial să formăm o echipă astfel încât să actualizăm legislația în vigoare. Sper ca noile modificări să facă mai clară diferența dintre dreptul la opinie, care e garantat de Constituție, și insultarea, calomnierea și defăimarea persoanelor, care aduc atingere integrității și demnității umane.”

Deputatul a încheiat cu un apel ferm către autorități: „Vă solicit colaborarea în vederea apărării drepturilor cetățenilor acestei țări. Fenomenul online trebuie oprit înainte să escaladeze în conflicte și violențe reale.”