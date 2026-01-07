Deputatul Nicolae Păun cere ministrului Sănătății verificarea de urgență a morții tânărului rom la Spitalul din Buzău

Nicolae Păun, deputat, a solicitat public ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, să trimită urgent Corpul de Control al ministerului la Spitalul de Urgență din Buzău pentru a ancheta moartea unui tânăr rom.

„În calitate de reprezentant al romilor în Parlamentul României și de vicepreședinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, îi solicit public ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, să trimită imediat Corpul de Control al MS la Spitalul de Urgență din Buzău, pentru a verifica cu promptitudine moartea tânărului rom”, a transmis Nicolae Păun.

Potrivit deputatului, rudele victimei l-au informat că pe 2 ianuarie 2026, Gabriel Bumbăcea, în vârstă de 25 de ani, a suferit un accident rutier, pe DN 10, în localitatea Verneşti, și a ajuns la spital cu ruptură de femur.

Medicii ar fi spus familiei că tânărul este în afara oricărui pericol și că urmează să fie operat luni. După trei zile, Gabriel Bumbăcea a murit în circumstanțe suspecte, chiar pe patul de spital. Rudele suspectează un posibil caz de malpraxis medical.

„O asemenea neglijență medicală este strigătoare la cer! Am informații potrivit cărora se încearcă mușamalizarea acestui caz, pentru ca medicii care l-au tratat cu indiferență pe tânărul rom să fie găsiți nevinovați”, a spus Păun.

Nicolae Păun a declarat că speră că necropsia nu va fi falsificată și că persoanele vinovate vor fi trase la răspundere pentru acest caz.

În cele transmise, acesta cere conducerii Parchetului Județean Buzău să trimită de urgență un procuror competent pentru analizarea obiectivă a cazului.

Colegii săi din Partida Romilor Buzău au semnalat că acesta nu este singurul caz. În ultimele trei luni, alți trei tineri romi ar fi fost victime ale neglijenței medicilor din Buzău.

„Prin urmare, am decis să vin personal la Buzău, pentru a discuta despre aceste cazuri cu președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, și cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. ​E clar că astfel de rele tratamente care sunt aplicate pacienților români de etnie romă trebuie să înceteze urgent! Această discriminare a pacienților romi în spitalele din România trebuie stopată acum!”, a mai spus Nicolae Păun.