Protest la Palatul Parlamentului pentru drepturile animalelor. Peste 700 de persoane cer interzicerea eutanasierii în masă

Protestul, anunțat ca fiind unul pașnic, a început la ora 16:00, la intrarea dinspre Parcul Izvor. Participanții au venit cu pancarte și mesaje prin care au cerut reformarea sistemului de gestionare a câinilor fără stăpân, mai multă transparență în cheltuirea fondurilor publice și sancționarea abuzurilor din adăposturi.

Manifestația are loc în contextul scandalului izbucnit la adăpostul din Suraia, județul Vrancea, unde imagini apărute în spațiul public au arătat maltratarea și eutanasierea a peste 200 de câini. Cazul a generat reacții puternice în societate și a reaprins dezbaterea privind modul în care autoritățile gestionează problema animalelor fără stăpân.

Susținătorii proiectelor de lege afirmă că adoptarea acestora ar reprezenta un pas important pentru alinierea României la standardele europene în materie de protecție a animalelor. Ei susțin că eliminarea eutanasierii în masă și introducerea conceptului de „ființă sensibilă” în legislație ar aduce o schimbare de paradigmă în relația statului cu animalele.

Organizatorii transmit că protestul nu este îndreptat împotriva unei instituții anume, ci reprezintă un apel la dialog și responsabilitate.