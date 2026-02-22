Prima pagină » Social » Ministerul mediului distribuie, în toată țara, laboratoare mobile de măsurare a calității aerului

Ministerul mediului distribuie, în toată țara, laboratoare mobile de măsurare a calității aerului

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, duminică, semnarea ordinului ce ministru care stabilește că laboratoarele mobile de verificare a calității aerului trebuie să fie trimise în țară, pentru a fi folosite pe tot parcursul anului.
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Daiana Rob
22 feb. 2026, 14:53, Politic

„Laboratoarele mobile de monitorizare a calității aerului nu vor mai sta să adune praf la sediile instituțiilor! Am semnat ordinul de ministru prin care stabilim că aceste laboratoare, dacă nu au loc incidente de poluare unde trebuie trimise imediat, să fie folosite pe tot parcursul anului, în baza unui plan de monitorizare, în locuri unde există poluări ale aerului istorice, dar în același timp nu există stații oficiale în apropiere”, a anunțat ministra mediului, Diana Buzoianu. 

Buzoianu a anunțat că, în perioada imediat următoare, programul va fi realizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru anul 2026.

Potrivit ministrei, autoritățile vor folosi aceste laboratoare pentru a măsura nivelul de poluare:

„Folosim echipamentele care au costat mulți bani România ca să vedem toți, oficial, ce aer se respiră în zone poluate istoric”, a conchis Buzoianu. 

