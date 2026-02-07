Peste 4.000 de construcții ilegale pe litoralul românesc. Diana Buzoianu: Statul va recupera terenurile

Diana Buzoianu a declarat, la B1 TV, că, atunci când a ajuns la minister, a vrut să scoată din sertar raportul despre construcțiile ilegale de pe litoral.

„Am găsit în comisie oameni care au vrut și care erau foarte mulțumiți de faptul că în sfârșit se mișcă această comisie, că de mult își doreau să anunțe aceste concluzii”, a spus ministrul Mediului.

Ministerul Mediului a reușit să adopte raportul și ulterior să îl publice.

Orice persoană poate să intre pe site-ul Ministerului Mediului și să vadă pe planșe, pe fiecare dintre primăriile din zona costieră, exact unde este trasă linia coastei.

Peste 4.000 de construcții ilegale între faleză și mare

„O să găsim terenuri cu construcții, peste 4.000 de construcții ilegale care au fost ridicate într-o zonă de coastă și zonă de apă, acolo unde de fapt terenurile respective trebuiau să fie ale statului român”, a declarat Diana Buzoianu.

Zona între faleză și zona de apă este proprietatea statului, conform Constituției.

Dar în ultimii 35 de ani s-au găsit tot felul de decizii ale consiliilor locale care au trecut bucățele, parcele din această porțiune din proprietatea publică a statului în proprietate publică a primăriilor.

Cum au ajuns terenurile statului în proprietate privată

De la proprietatea publică a primăriilor, câțiva ani mai târziu, terenurile au trecut în proprietate privată a primăriilor. Din proprietatea privată a primărilor, primăriile au putut să vândă aceste imobile, aceste terenuri.

„Așa au ajuns în bucățica asta între faleză și mare, unde n-ar trebui să se construiască, unde n-ar trebui să fie picior de proprietate privată. Așa au ajuns să fie proprietari privați peste tot, pe toată faleza României”, a explicat ministrul Mediului.

Statul va recupera terenurile prin procese

Diana Buzoianu a declarat că administrația bazinală a început deja procesul de dat în judecată și de obținut înapoi terenurile.

„Avem câteva deja decizii în primă instanță pentru anumite imobile, dar decizia va trebui să fie să recuperăm, să începem aceste procese pentru toate imobilele care sunt cu această suspiciune”, a spus ministrul Mediului.

Buzoianu a subliniat că trebuie transmis un mesaj foarte clar: de acum încolo n-ar mai trebui să se întâmple acest lucru.

„Trebuie să ducem această muncă de a recupera în proprietatea statului terenuri care sunt ale statului. Evident că asta nu mă transformă într-un ministru foarte popular în anumite cercuri, dar este o măsură de igienizare”, a declarat Diana Buzoianu.

Zeci de beach baruri dărâmate la Năvodari

Ministrul Mediului a dat exemplul de la Năvodari, unde deja au fost dărâmate zeci de beach baruri.

Inițial au apărut „știri apocaliptice” despre cum se distruge economia de acolo.

Apoi, după ce s-a eliberat plaja, Ministerul Mediului a început să primească mii de mesaje de la oameni.

„N-am crezut în viața mea că voi mai vedea vreodată plaja asta așa cum am trăit să o văd de-a lungul anilor, fără construcții ilegale, cu respect față de ceea ce să putem și noi să mergem cetățeni să stăm pe un prosop la plajă”, au scris oamenii.

Diana Buzoianu a declarat că Ministerul Mediului se concentrează mai ales pe recuperare, pe partea civilă a acestui aspect.

„Pe noi ce ne interesează este ca statul să nu mai fie prejudiciat, să recuperăm banii, să recuperăm terenurile respective, care trebuia să fie proprietatea statului”, a concluzionat ministrul Mediului.