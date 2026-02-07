Buzoianu: Blocajul de la Curtea Constituțională pe pensiile speciale ne costă sute de milioane de euro

Declarațiile vin în contextul scrisorii trimise de Ilie Bolojan Curții Constituționale.

Diana Buzoianu a declarat, la B1 TV, că întreaga țară vede că există o dorință spre zero de reformă din sistem pentru pensiile speciale.

„Cred că este cu atât mai revoltător cu cât procente uriașe dintre români își doresc această reformă. La un moment dat trebuie să înțeleagă și sistemul judiciar și cei care conduc acest sistem că nu se mai pot închide într-un turn de fildeș și orice critică să fie luată ca pe presiune”, a spus ministra Mediului.

Buzoianu a subliniat că există un concept de presiune publică îndreptată pentru a ridica subiecte legitime.

„Subiectul pensiilor speciale creează o presiune publică din partea cetățenilor, dar este o presiune publică bună, pozitivă, pentru că oamenii folosesc această presiune pentru a face bine țării noastre”, a explicat Diana Buzoianu.

Costul blocajului de la CCR

Ministra Mediului a avertizat că blocajul de la Curtea Constituțională pe tema pensiilor speciale are consecințe financiare grave pentru România.

„Blocajul de la Curtea Constituțională ne costă pe toți peste câteva sute de milioane de euro, inclusiv în amenda care va veni de la Comisia Europeană prin PNRR dacă nu îndeplinim acest jalon”, a declarat Diana Buzoianu.

Ea a subliniat că este vorba despre foarte mulți bani care lipsesc în acest moment.

„Vorbim despre niște bani pe care să îi luăm dintr-o anumită parte să îi ducem în altă parte pentru persoane vulnerabile, iar aici vorbim despre sume foarte mari care ar putea fi pierdute”, a explicat ministra.

„România va fi sancționată pentru că 4-5 oameni nu doresc să fie prezenți la muncă. Aceștia plătesc pentru dreptul lor fundamental de a avea beneficii mult peste ceea ce există ca beneficii pentru pensie pentru 90% dintre români”, a spus ministra Mediului.

Diana Buzoianu a subliniat că este vorba despre responsabilitate și despre sumele mari care ar putea fi pierdute din cauza blocajului de la Curtea Constituțională privind pensiile speciale.