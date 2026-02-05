Ce răspunde un judecător CCR când e oprit pe stradă și întrebat de tăierea pensiilor speciale

„V-a întrebat cineva de un judecător din zona apropiaților cunoscuți sau poate v-ați întâlnit cu cineva pe stradă, la magazin și v-a întrebat de ce nu trăiesc pensiile speciale?” a fost întrebat Dacian Dragoș la Antena 3 CNN.

„Da, absolut”, a răspuns acesta.

La întrebarea ce i-a răspuns, judecătorul a răspuns: „Că nu depinde numai de mine. Că depinde și de caz. E un vot, nici n-am spus eu oricum public cum votez și așa mai departe. Noi încă n-am votat pentru această lege efectiv pe fond, că înainte s-a respins pe procedură, pe aviz. Deci vorba aceea, sunt doar speculații despre cum vom vota fiecare”.

La întrebarea dacă oamenii înțeleg explicația, Dacian Dragoș a răspuns: „în general, da”.