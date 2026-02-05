Prima pagină » Social » Ce răspunde un judecător CCR când e oprit pe stradă și întrebat de tăierea pensiilor speciale

Ce răspunde un judecător CCR când e oprit pe stradă și întrebat de tăierea pensiilor speciale

Judecătorul CCR Dacian Dragoș a recunoscut că i se întâmplă să fie întrebat pe stradă și la magazin de cetățeni despre tăierea pensiilor speciale. Oamenii vor să știe de ce nu sunt tăiate aceste pensii.
Ce răspunde un judecător CCR când e oprit pe stradă și întrebat de tăierea pensiilor speciale
Andreea Tobias
05 feb. 2026, 20:42, Social

„V-a întrebat cineva de un judecător din zona apropiaților cunoscuți sau poate v-ați întâlnit cu cineva pe stradă, la magazin și v-a întrebat de ce nu trăiesc pensiile speciale?” a fost întrebat Dacian Dragoș la Antena 3 CNN.

„Da, absolut”, a răspuns acesta.

La întrebarea ce i-a răspuns, judecătorul a răspuns: „Că nu depinde numai de mine. Că depinde și de caz. E un vot, nici n-am spus eu oricum public cum votez și așa mai departe. Noi încă n-am votat pentru această lege efectiv pe fond, că înainte s-a respins pe procedură, pe aviz. Deci vorba aceea, sunt doar speculații despre cum vom vota fiecare”.

La întrebarea dacă oamenii înțeleg explicația, Dacian Dragoș a răspuns: „în general, da”.

