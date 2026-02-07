Garduri electrice împotriva urșilor: ministrul Mediului spune când vor fi instalate

Ghidul pentru programul gardurilor electrice împotriva urșilor a fost semnat în 2023. Proiectul a fost lansat în 2023, a spus Buzoianu, la B1 TV.

Toate prețurile care au fost stabilite au fost stabilite în 2023. Pentru că programul a fost lansat, oamenii s-au înscris la el, au fost analizate dosarele.

Tot ceea ce mai trebuia era să fie alocat bugetul pentru a fi finalizat proiectul.

De ce nu s-au modificat prețurile din 2023

Diana Buzoianu a explicat că în 2025 nu mai putea să modifice ghidul din spate. „Nu era legal să venim să modificăm ghidul. Răspunsul întotdeauna a fost: este ilegal, vor fi atacate în instanță și vor câștiga pentru că ei au aplicat pentru un ghid care exista în 2023”, a spus ministrul Mediului.

În 2025, Ministerul Mediului a luat decizia să aloce bugetul necesar ca să fie finalizat măcar în parte acest proiect din 2023. Faptul că vor exista garduri electrice și aceste sisteme de prevenție împotriva conflictelor urs-oameni are beneficiile lui.

Pachet legislativ nou pentru urși

Diana Buzoianu a declarat că Ministerul Mediului a făcut mult mai mult decât gardurile electrice. A trecut un pachet legislativ nou în care s-a permis inclusiv intervenția non-graduală atunci când intră urșii în intravilan.

Adică atunci când urșii ajung să fie un pericol pentru comunități, pot fi împușcați dacă reprezintă un pericol real, un risc pentru oameni.

Ministerul Mediului a definit ursul habituat în legislație. Ursul habituat este ursul care vine în comunități și mănâncă și nu mai ai cum să-l sălbăticești.

„Toți experții spun că nu se mai poate sălbătici un astfel de urs”, a explicat Diana Buzoianu.

Ministerul Mediului a crescut amenzile pentru hrănirea ursilor la 30.000 de lei. De asemenea, se lucrează la sanctuarul de la Brașov.

Urșii habituați trebuie eliminați

La întrebarea „Deci urșii care intră repetat în oraș ar trebui eliminați, nu?”, ministra a răspuns: „Absolut toți specialiștii cu care am vorbit ne-au spus că un urs habituat nu mai are cum să fie sălbăticit”.

Eliminările urșilor habituați au început deja. „Au început. Asta este responsabilitatea autorității locale”, a confirmat Diana Buzoianu.

Ministerul Mediului s-a întâlnit chiar săptămâna trecută cu mai mulți primari pentru a discuta viitorul buget al AFM.

„Ursii care sunt în habitatele lor, în vârf de munte, să fie protejați. În schimb, când vorbim de urși care coboară de mai multe ori în localitate, este clar că acolo există un risc mare pentru oameni”, a spus Diana Buzoianu.

Când vor fi instalate gardurile electrice

Au fost aprobate dosarele depuse din 2023 pentru a acoperi suma de 24-25 de miliarde de lei. Acum beneficiarii trebuie să își achiziționeze gardurile sau echipamentele pe care le vor. Apoi trebuie să aducă înapoi documentele pentru a fi decontată suma respectivă.

„Se va deconta doar ceea ce a fost cheltuit efectiv pentru achiziționat”, a explicat Diana Buzoianu.

Plafonul din ghid, care a fost stabilit în 2023, este un plafon maximal.

Pot accesa banii să instaleze gardul atât persoane juridice, cât și persoane fizice.

Beneficiarii care au accesat programul în 2023 pot instala acum gardurile electrice împotriva urșilor.

Arderile ilegale de deșeuri

În altă ordine de idei, Buzoianu a vorbit și despre arderile ilegale de deșeuri și despre depistarea acestora cu drone. Ea a dat exemplul unei persoane fizice care a adus 4.000 de tone la un depozit fără nicio autorizație.

Anul trecut au fost făcute unele dintre cele mai ample măsuri de control în Sinești, unde au fost deschise dosare penale. De altfel, Garda de Mediu anul trecut a aplicat un număr record de sancțiuni.

Există în momentul de față o modificare în legislație pe care Ministerul Mediului vrea să o facă.

Diana Buzoianu a declarat că se va crea un registru național în care orice persoană care aduce deșeuri să nu poată să aducă mai mult de câteva sute de tone pe an, orice persoană fizică.

Diana Buzoianu a anunțat că pentru deșeurile vegetale vor exista anul acesta până în luna august peste 200 de puncte, de centre cu aport voluntar care vor trebui să fie instalate în toată România.

„Eu sper chiar mai mult de 200 de centre de aport voluntar”, a spus ministrul Mediului.

Aceste centre de aport voluntar au inclusiv containere pentru deșeuri vegetale.