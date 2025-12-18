Grindeanu despre ministrul Mediului: Trebuie să ai background, nu să înveți acolo

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a vorbit din nou, joi, la Craiova, despre ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

Sorin Grindeanu consideră că membrii Guvernului trebuie să aibă experiență relevantă. Liderul PSD a subliniat că nu poți învăța în funcție ce înseamnă să fii ministru.

Grindeanu a declarat la Craiova că membrii Guvernului trebuie să aibă background-ul necesar. „În momentul în care ești membru al Guvernului, trebuie să ai în spate ceva care te recomandă să faci parte din Guvern și să ai cât de cât un background și o activitate”, a spus Sorin Grindeanu.

„Nu să înveți acolo ce înseamnă fost de ministru”.

Sorin Grindeanu vizează Ministerul Mediului

Întrebat dacă se referă la ministerul Apărării, președintele PSD a precizat că se referă în special la Ministerul Mediului. „Mă refeream în special pentru ceea ce înseamnă ministerul mediului”, a declarat liderul PSD.

„La Apărare este un ministru care de șase luni ocupa alt portofoliu, îi urez succes”.

Declarațiile au fost făcute în contextul unei vizite la Craiova, unde Grindeanu a participat la inaugurarea noului terminal al aeroportului internațional.

Despre acesta, liderul PSD a declarat că este cel mai mare terminal aerian pe care l-a văzut. „Chiar și cel de la mine de acasă, de la Timișoara, e mult mai mic decât cel de aici, de la Craiova”, a spus Grindeanu.

Președintele Camerei a felicitat autoritățile locale pentru proiect. A subliniat că acum urmează partea a doua, la fel de grea: atragerea de destinații. „Sunt convins că vor reuși cu ajutorul administrației locale, a Consiliului Județean, a primăriei municipiului Craiova”.

În urmă cu două zile, președintele PSD spunea că partidul său nu a încălcat niciun protocol când a votat împotriva ministrului Diana Buzoianu și că dacă săptămâna viitoare un alt ministru ar pune în pericol sau ar priva de drepturi oameni din România, PSD ar acționa la fel.