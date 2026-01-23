Ilie Bolojan respinge acuzațiile Liei Olguța Vasilescu: Problemele de la Craiova sunt rezultatul unor decizii vechi și al lipsei de investiții

Premierul Ilie Bolojan a răspuns vineri seara, la Digi24, acuzațiilor venite din partea primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, care a spus că premierul ar avea ceva personal cu ea și că ar fi lăsat Craiova în frig, afectând inclusiv activitatea companiei Ford.

Premierul Ilie Bolojan a respins aceste afirmații făcute de Olguța Vasilescu și a explicat, pe larg, care sunt cauzele reale ale situației dificile de la CET Craiova.

Întrebat despre nemulțumirile primarilor și despre mesajele transmise de Olguța Vasilescu, Bolojan a spus că discuția trebuie purtată pe baza faptelor, în locul acuzațiilor personale.

„Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocate pentru CET 168 milioane de euro timp de patru ani de zile și nu s-au făcut lucrările acolo?”, a întrebat premierul Bolojan.

Ilie Bolojan a spus că nu a avut nicio responsabilitate directă în gestionarea companiei și nici în numirea conducerii acesteia.

„Bolojan i-a numit oamenii în Consiliul de Administrație sau am avut o responsabilitate directă pe tema asta?”, a continuat el, spunând că deciziile au fost luate la nivel local și de către cei care au condus societatea în ultimii ani.

„Eu sunt de vină că anul trecut au mai luat împrumut de 70 milioane de euro de la Exim Bank pe care nu-l vor mai rambursa niciodată, tot de la statul român, pentru care, în afară de a plăti și să fie certificate de CO2 sau alte lucruri, nu au investit acolo?”, a mai declarat Bolojan.

Acesta a mai spus că problemele actuale nu sunt rezultatul unor decizii recente ale Guvernului, ci ale unui management problematic și al proiectelor „prost” gândite.

„Eu nu fac acuzații, eu v-am dat niște cifre. V-am spus că dacă s-ar fi realizat proiectul pe fonduri europene, dacă Ministerul Energiei, dacă societatea comercială care este acolo, conducerea societății, cei care i-au numit pe ei în Consiliul de Administrație, primăria Craiova, care este clientul de bază a acestei companii, ar fi gestionat cu atenție lucrurile, nu am fi ajuns într-o astfel de situație. Iar aceste situații se rezolvă nu prin căutarea unui vinovat acum, ci se rezolvă printr-un proiect serios care trebuie făcut acolo, prin licitații făcute la prețuri de piață, ținând cont de realitățile din această piață de energie și prin, într-adevăr, un sprijin dat de la Guvern, prin diferite posibilități direcționale ale unor fonduri europene, fonduri de modernizare, în așa fel încât să avem o centrală dimensionată la capacitate, în mod corect la Craiova și nu un proiect prost care a fost făcut acum câțiva ani de zile, de 295 de Megawati electrici, în timp ce necesarul de energie este de maxim jumătate cât a făcut asta.”, a afirmat Bolojan.

Șeful Guvernului a mai declarat că rezolvarea problemelor de la Craiova va dura și va necesita muncă și finanțare adecvată, inclusiv din fonduri europene și fonduri de modernizare.

„Asta înseamnă să stai pe proiecte, să lucrezi, să tratezi lucruri serioase și, din păcate, o astfel de centrală nu poate fi realizată de pe o zi pe alta. Aici e vorba de doi, trei ani de zile”, a spus Ilie Bolojan.