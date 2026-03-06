Prima pagină » Politic » Guvernul vrea accelerarea implementării PNRR. Premierul Ilie Bolojan a convocat o ședință de lucru la Palatul Victoria

Premierul Ilie Bolojan a convocat la Palatul Victoria o ședință de lucru cu ministerele implicate în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru a accelera ritmul reformelor și investițiilor asumate de România, anunță un comunicat de presă al Guvernului.
Victor Dan Stephanovici
06 mart. 2026, 13:15, Economic

Reuniunea de lucru a avut loc în contextul în care, la ședința Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR din 23 februarie 2026, prim-ministrul Ilie Bolojan a cerut ministerelor accelerarea ritmului de lucru și o mai bună coordonare pentru depășirea eventualelor blocaje de natură administrativă. În cadrul reuniunii au fost analizate progresele în implementarea proiectelor și reformelor din PNRR, în domenii precum energie, transporturi, agricultură, dezvoltare, sănătate și mediu.

Miniștrii responsabili au prezentat situația fiecărui proiect și au fost identificate soluții pentru depășirea blocajelor administrative, astfel încât angajamentele asumate de România față de Comisia Europeană să fie respectate în termenele stabilite.

Pentru o monitorizare mai eficientă, fiecare minister coordonator va transmite un calendar actualizat al implementării proiectelor către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Un „tablou de bord” public pentru monitorizarea proiectelor

Pe baza acestor date, MIPE va realiza un tablou de bord centralizat, care va reflecta stadiul fiecărei reforme și investiții din PNRR. Acest instrument de monitorizare urmează să fie actualizat permanent și prezentat public, pentru a oferi o imagine clară asupra progreselor realizate.

Pentru reformele care necesită adoptarea unor proiecte de lege, ministerele inițiatoare trebuie să le promoveze în Guvern până în luna mai. După aprobarea în Executiv, acestea vor fi transmise Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbătute și adoptate în procedură de urgență.

În cazul reformelor care necesită alte tipuri de acte normative, ministerele vor colabora pentru accelerarea procesului de avizare și adoptare.

România a absorbit peste jumătate din fondurile PNRR

Potrivit datelor prezentate în cadrul ședinței, România a absorbit până în prezent 50,08% din valoarea totală a PNRR, respectiv peste 10,72 miliarde de euro.

Din această sumă, 6,4 miliarde de euro reprezintă finanțare nerambursabilă iar 4,3 miliarde de euro reprezintă împrumuturi. Fondurile includ prefinanțarea și sumele primite pentru primele două cereri de plată și parțial pentru cererea de plată numărul 3.

La întâlnire au participat mai mulți membri ai Guvernului, printre care vicepremierii Oana Gheorghiu, Marian Neacșu și Tánczos Barna, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru, precum și miniștrii responsabili de energie, sănătate, agricultură, dezvoltare, transporturi și mediu.

