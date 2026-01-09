Prima pagină » Știrile zilei » MIPE: Investiții de peste 270 de milioane de euro pentru tineri și energie verde

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, anunțat lansarea a două noi apeluri de finanțare din fonduri europene în valoare totală de peste 270 de milioane de euro, pentru sprijinirea tinerilor și dezvoltarea energiei verzi.
MIPE: Investiții de peste 270 de milioane de euro pentru tineri și energie verde
Sursa: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
09 ian. 2026, 19:27, Politic

„Am lansat două noi finanțări foarte importante din fonduri europene: 102 milioane Euro pentru tineri, în special cei care nu sunt nici la școală, nici în câmpul muncii;170 milioane Euro pentru energie verde și crearea de comunități de energie”, se arată în mesajul publicat vineri de ministrul Pîslaru. 

Acesta a spus că fondurile pentru tineri vor fi utilizate pentru tinerii care nu sunt nici înscriși într-o formă de educație, nici angajați pe piața muncii. Pîslaru a notat că finanțarea vizează dezvoltarea rețelelor de servicii pentru tineret și a centrelor de tineret, întrucât, „România nu își mai poate permite să piardă nicio generație „pe drum”. 

Termenul limită pentru depunerea proiectelor dedicate tinerilor este 8 aprilie 2026. 

Finanțările pentru energie verde sunt destinate dezvoltării comunităților de energie, în special în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș din Programul Tranziție Justă. 

Finanțăm panouri fotovoltaice, soluții eoliene, stocare, pompe de căldură și alte surse regenerabile pentru clădiri publice și gospodării, în vederea creării de comunități de energie. Beneficiari sunt UAT-urile, care vor primi puncte suplimentare dacă încorporează în proiectul pe care îl depun gospodării interesate să intre într-o comunitate de energie alături de UAT-ul beneficiar”, se arată în mesajul publicat de Pîslaru. 

Acesta a mai spus că astfel de comunități „sunt esențiale pentru viitorul României”, punctând că ele reduc costurile pentru consumatori, cresc independența față de fluctuațiile pieței și păstrează resurse financiare în economia locală.  

Proiectele pentru energie verde pot fi depuse în perioada 25 februarie – 26 august. 

„Toate informațiile detaliate sunt disponibile acum pe mfe.gov.ro, site-ul oficial al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene”, se arată în încheierea postării.

