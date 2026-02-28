Prima pagină » Știri externe » Reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU. Antonio Guterres cere oprirea luptelor

O reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU se va desfășura sâmbătă seara. Aceasta a fost solicitată de Iran și a fost susținută de China și Rusia. Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a emis o declarație care cere oprirea luptelor.
28 feb. 2026

Membrii Consiliului de Securitate al ONU se vor întruni pentru a discuta despre conflictul din Orientul Mijlociu, potrivit Al Jazeera. Ei vor analiza atacurile comune israeliene și americane asupra Iranului și riscul escaladării militare în Orientul Mijlociu.

Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a emis o declarație prin care solicită încetarea imediată a ostilităților și avertizează că se poate ajunge la „un conflict regional mai amplu, cu consecințe grave pentru civili și stabilitatea regională”.

Guterres a spus că toate statele membre trebuie „să își respecte obligațiile în temeiul dreptului internațional, inclusiv Carta Națiunilor Unite”. Aceasta interzice „amenințarea cu utilizarea forței împotriva integrității teritoriale sau a independenței politice a oricărui stat”.

