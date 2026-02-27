Melania Trump va prezida o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, o premieră pentru o primă doamnă

Purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, a declarat reporterilor că soția președintelui Donald Trump va ocupa scaunul prezidențial luni după-amiază, „va fi prima dată când o primă doamnă, va prezida o reuniune a Consiliului de Securitate”, potrivit AP.

Statele Unite preiau președinția rotativă a consiliului format din 15 membri pentru luna martie, iar biroul primei doamne a declarat că întâlnirea pe care o va prezida va „sublinia rolul educației în promovarea toleranței și a păcii mondiale”.

Melania Trump a făcut din copiii aflați în zone de conflict una dintre temele sale principale, scriindu-i o scrisoare președintelui rus Vladimir Putin anul trecut înaintea unui summit cu președintele Trump și anunțând ulterior că efortul a dus la reunirea unui grup de copii strămutați de războiul dintre Rusia și Ucraina cu familiile lor.

Aceasta se întâmplă în contextul în care președintele Trump a criticat Națiunile Unite, afirmând în repetate rânduri că organismul mondial format din 193 de membri nu și-a îndeplinit potențialul maxim. El a retras SUA din organizațiile ONU, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății și agenția culturală UNESCO , retrăgând în același timp finanțarea de la zeci de alte organizații.

Trump nu plătește contribuția la bugetul ONU

SUA datorează, de asemenea, Națiunilor Unite miliarde de dolari. Până la începutul acestei luni, administrația Trump nu își achitase nicio contribuție obligatorie pentru bugetul operațional regulat al ONU pentru 2025 sau pentru acest an. A plătit 160 de milioane de dolari, aproximativ 4% din cele aproape 4 miliarde de dolari pe care le datorează ONU în total, inclusiv pentru operațiunile ONU de menținere a păcii.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat la sfârșitul lunii trecute că Organizația Națiunilor Unite se confruntă cu un „colaps financiar iminent” dacă regulile sale financiare nu sunt revizuite sau toate națiunile membre nu își plătesc cotizațiile, un mesaj îndreptat în mod clar către Statele Unite .

În ceea ce privește importanța prezidării reuniunii Consiliului de Securitate de către Melania Trump, Dujarric a numit-o „un semn al importanței pe care Statele Unite o simt față de Consiliul de Securitate și față de acest subiect”.

Țara care deține președinția consiliului pentru o lună are dreptul să aleagă subiectul unor reuniuni importante.

Dujarric a declarat că șefa politică a ONU, Rosemary DiCarlo, va prezenta un raport Consiliului de Securitate în numele secretarului general la reuniunea de luni, prezidată de prima doamnă și intitulată oficial „Copiii, tehnologia și educația în conflict”.