Trump susține că poate rezolva problema financiară a ONU „foarte ușor”: I-aș convinge pe toți să plătească, la fel cum am convins NATO să plătească

Donald Trump a susținut, într-un apel telefonic cu jurnaliștii publicației POLITICO, faptul că poate „rezolva problema foarte ușor” problema financiară a ONU și că poate convinge alte țări să plătească, dacă organizația ar cere acest lucru. În plus, el a afirmat că nu cunoștea faptul că Washingtonul are restanțe la angajamentele față de ONU.

„Dacă ar veni la Trump și i-ar spune, i-aș convinge pe toți să plătească, la fel cum am convins NATO să plătească. Tot ce trebuie să fac este să sun aceste țări… și ele ar trimite cecurile în câteva minute”, a spus Trump pentru sursa citată.

Cu toate acestea, Trump a refuzat să spună dacă Statele Unite vor achita aproximativ 2,2 miliarde de dolari, suma datorată organismului internațional. Această sumă este o combinație între cotizația anuală a SUA pentru 2025, care nu a fost plătită, și cea pentru 2026, potrivit The New York Times.

Venezuela, care are a doua cea mai mare sumă de cotizații neplătite, 38 de milioane de dolari pentru 2025, și-a pierdut drepturile de vot din acest motiv. Mexic se află pe locul al treilea, cu o datorie de 20 de milioane de dolari pentru 2025.

ONU se confruntă cu un colaps financiar iminent

Afirmațiile lui Trump vin în contextul în care recent, într-un articol apărut în The New York Times, înalți oficiali ai ONU au avertizat că organizația ar putea fi nevoită să-și reducă operațiunile sau chiar să-și închidă sediul din New York, în situația în care ar rămâne fără fonduri.

Săptămâna trecută, secretarul general al ONU, António Guterres, a trimis o scrisoare ambasadorilor tuturor celor 196 de state membre, în care îi avertizează despre „colapsul financiar iminent”. Guterres afirmă, în această scrisoare, că dificultățile financiare ale organizației sunt de data aceasta diferite de cele din perioadele anterioare.

„Criza se adâncește, amenințând derularea programelor și riscând colapsul financiar”, a scris domnul Guterres. „Iar situația se va deteriora și mai mult în viitorul apropiat. Nu pot sublinia suficient urgența situației cu care ne confruntăm acum”, avertizează secretarul general al ONU în copia scrisorii, consultată de The New York Times.

Totuși, Trump a respins acest scenariu în convorbirea cu POLITICO. „Nu cred că este potrivit. ONU nu va părăsi New Yorkul și nu va părăsi Statele Unite, deoarece ONU are un potențial enorm”, a spus liderul de la Casa Albă.

Statele Unite, retrase din mai multe instituții și organisme în mandatele lui Trump

Atât în primul mandat prezidențial, când și în cel actual, Trump a retras SUA din numeroase instituții multilaterale. Cel mai recent demers în acest sens a avut loc în ianuarie, când Trump a semnat un decret prin care retrăgea SUA din 66 de organizații, agenții și comisii, inclusiv agenția ONU pentru populație și tratatul ONU care stabilește negocierile internaționale privind clima.

De asemenea, în 2025, administrația Trump a redus cu sute de milioane de dolari ajutorul extern și a desființat USAID, prezentând în mod sistematic organizațiile internaționale ca mijloace prin care alte țări profită de Statele Unite.