Consiliul ONU pentru Drepturile Omului susține că documentele din Dosarul Epstein arată existența unei „rețele criminale globale” care ar fi comis acte ce ar putea îndeplini pragul legal pentru crime împotriva umanității, informează Reuters.
ONU susține că faptele din Dosarul Epstein ar putea fi posibile „crime împotriva umanității”
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
18 feb. 2026, 02:55, Știri externe

Potrivit unui grup independent de experți numit de  Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, descrise în documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA s-au desfășurat într-un context de supremație, rasism, corupție și misoginie extremă, evidențiind o dezumanizare și comercializare a femeilor și fetelor.

„Amploarea, natura, caracterul sistematic și acoperirea transnațională a acestor atrocități împotriva femeilor și fetelor sunt atât de grave, încât o serie dintre ele pot îndeplini în mod rezonabil pragul legal al crimelor împotriva umanității”, se arată în declarația experților, citată de Reuters. 

Experții ONU și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea față de „eșecurile grave de conformitate și redactările defectuoase” care au expus informații sensibile ale victimelor. Până acum, documentele făcute publice au identificat peste 1.200 de victime.

Aceștia au mai adăugat: „Reticența de a dezvălui pe deplin informații sau de a extinde investigațiile i-a lăsat pe mulți supraviețuitori cu sentimentul de retraumatizare și supuși a ceea ce ei descriu drept manipulare instituțională”.

Ei au subliniat necesitatea unei anchete independente, aprofundate și imparțiale, inclusiv asupra modului în care astfel de crime au putut fi comise pe o perioadă atât de lungă.

Demararea procesului de publicarea a documentelor din Dosarul Epstein de către Departamentul de Justiție a scos la iveală legăturile lui Jeffrey Epstein cu numeroase persoane influente din politică, finanțe, mediul academic și afaceri, înainte și după ce acesta s-a declarat vinovat în 2008 pentru prostituție, inclusiv pentru implicarea unei minore. 

 

