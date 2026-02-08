Triplu asasinat într-un refugiu montan din Bulgaria. Suspecții crimelor, descoperiți morți

Cadavrele celor trei persoane, doi bărbați și un adolescent de 15 ani, au fost descoperite într-un autorulotă, la o zi după ce a fost dezvăluit un triplu asasinat care a șocat Bulgaria, pe fondul suspiciunilor de aderare la o sectă și pedofilie.
„Ne confruntăm cu o anchetă privind o crimă fără precedent, cel puțin pentru Bulgaria”, a declarat Zahawi Vaskov în cadrul unei conferințe de presă, scrie Le Figaro.
El a făcut declarațiile la locul unde a fost descoperită autorulota, în apropiere de muntele Okolchitsa, în lanțul Balcanilor, la aproximativ 80 de kilometri de refugiul montan unde au avut loc primele crime.
Vehiculul aparține unei ONG – Agenția Națională pentru Controlul Teritoriilor Protejate – care primește tineri în tabere de vacanță și împotriva căreia fusese depusă, în urmă cu doi ani, o plângere pentru „abuzuri sexuale asupra copiilor” și existența unor „structuri paramilitare”, a declarat miercuri șeful interimar al Agenției de Stat pentru Securitate Națională (SANS), Denyo Denev.
Potrivit acestuia, între timp au fost descoperite noi elemente, care au fost transmise Parchetului. Zahawi Vaskov a afirmat că s-a stabilit că focurile de armă au fost „cel mai probabil trase din interiorul” autorulotei. El a adăugat că anchetatorii analizează „absolut toate ipotezele posibile” și că „pista unei comunități închise cu tendințe sectare” nu este „exclusă”.
Cazul a început luni, când Ministerul bulgar de Interne a anunțat descoperirea a trei cadavre în apropierea unui refugiu montan din zona pasului Petrohan. Procurorul regional din Sofia, Hristina Lulcheva, a precizat jurnaliștilor că refugiul fusese incendiat. Cele trei victime, bărbați identificați ulterior ca făcând parte din ONG, prezentau răni provocate de gloanțe.
Miercuri, procurorul general interimar, Borislav Sarafov, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că ONG-ul desfășura activități care nu pot fi considerate „conforme cu voia lui Dumnezeu, cu interesele societății, ale statului și ale copiilor”, evocând un „Twin Peaks” bulgăresc, aluzie la celebrul serial american.