Scafandrii caută un marinar a dispărut de pe o barjă aflată pe Dunăre. Verificări și în Bulgaria

Pompierii teleormăneni au fost sesizați, miercuri dimineața, în jurul orei 08.00, de membrii unei barje aflate pe fluviu Dunărea, la km 606, în zona localității Islaz, de dispariția unui marinar. Este vorba despre un bărbat de circa 36 de ani.

Pentru misiunea de căutare-salvare a marinarului, în zona indicată intervin un echipaj de la Detașamentul Turnu Măgurele cu o barcă de salvare, un echipaj de la Poliția de Frontieră, cu o ambarcațiune, un echipaj SAJ Teleorman și echipele de scafandri ale ISU Teleorman și ISU Giurgiu.

Forțele de intervenție au fost suplimentate. Astfel, Poliția Transporturi Navale Turnu Măgurele intervine cu doi oameni și un autoturism, pentru verificarea terestră și un cadru pe ambarcațiunea Poliției de Frontieră; Poliția de Frontieră Teleorman a trimis pentru verificarea zonei din apropierea malului românesc un autoturism de teren cu doi oameni. Pentru monitorizarea si efectuarea de verificari pe malul bulgăresc, s-a luat legătura cu autoritățile din Bulgaria, care au trimis echipaje specializate în zonă. În zonă este și primarul localității Islaz pentru a sprijini activitățile de căutare cu personal și un autoturism de teren.

Misiunea salvatorilor este extrem de dificilă din cauza condițiilor meteorologice, ceață densă și ger puternic.