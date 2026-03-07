Donald Trump anunță tactica SUA în negocierile de pace pe Ucraina: „Fie unul, fie celălalt va da înapoi”. Ce transmite Europei

„Ura dintre Putin și tabăra cealaltă este atât de mare, ok? Este atât de mare…Știți, Ucraina, Rusia, ai crede că ar trebui să existe puțină camaraderie, dar nu este.

Și ura este atât de mare încât este foarte greu pentru ei să ajungă acolo (n.r. la pace). Este foarte, foarte, greu să ajungă acolo.

Deci vom vedea ce se întâmplă. Dar am fost aproape de multe ori. Fie unul, fie celălalt va da înapoi. Dar pierdem, ei pierd… Știți, nici nu ne afectează pe noi foarte mult, pentru că ne desparte un ocean. Fac asta (n.r. negocierile) ca un favor pentru Europa și fac asta ca un favor adus vieții„.

Ultimele runde de negocieri tripartite între SUA – Rusia – Ucraina, cu participarea lui Jared Kushner și Steve Witkoff, nu au dus la niciun progres semnificativ în procesul de pace.

O nouă întâlnire trilaterală pe tema procesului de pace din Ucraina era planificată pentru perioada 5-9 martie 2026. Totuși, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina a solicitat amânarea acesteia din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, care a captat atenția mediatorilor americani.

Cea de-a treia rundă oficială a avut loc la Geneva pe 17-18 februarie 2026. Discuțiile, care au durat peste opt ore, s-au încheiat fără un progres semnificativ privind încetarea focului sau cedările teritoriale, Moscova și Kievul rămânând pe poziții divergente.

Deși negocierile politice sunt blocate, cadrul trilateral a facilitat cel mai mare schimb de prizonieri de până acum. Pe 5 și 6 martie 2026, Ucraina și Rusia au schimbat câte 500 de prizonieri (în total 1.000 de persoane în două zile), ca rezultat direct al acordurilor stabilite anterior la Geneva.

Primele două runde de discuții sub medierea SUA (reprezentată de emisari precum Steve Witkoff) au avut loc în Abu Dhabi în ianuarie și începutul lunii februarie 2026. Acolo s-a discutat un plan de pace în 20 de puncte care includea aspecte teritoriale și economice.

În martie 2026, cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat pe Donald Trump să includă și Europa în aceste negocieri, avertizând că statele europene nu vor accepta un acord impus care să nu respecte securitatea continentului.