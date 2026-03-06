Volodimir Zelenski a vizitat trupele din prima linie

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a vizitat vineri linia frontului de est, în cadrul unui schimb de prizonieri de război între Ucraina și Rusia, care a durat două zile, fiecare schimbând câte 500 de soldați, potrivit France24.

Zelenski a acordat premii trupelor care apărau pozițiile din apropierea orașului Drujkivka și Kostiantinivka, orașe din regiunea estică Donețk, unde Rusia și-a concentrat forțele. Moscova se pregătea pentru o ofensivă de primăvară acolo, a spus el.

„Este important nu doar din punctul de vedere al apărării statului nostru pe câmpul de luptă, ci este foarte important și din punct de vedere geopolitic”, le-a spus Zelenski soldaților din Brigada 28 Mecanizată Separată într-un videoclip postat pe canalul său de Telegram. „Cu cât suntem mai puternici în direcția estică, cu atât suntem mai puternici în procesul de negocieri.”

Sub presiunea administrației președintelui american Donald Trump, Ucraina și Rusia au purtat mai multe runde de discuții în încercarea de a găsi o soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului, aflat acum în al cincilea an. Însă cele două părți rămân foarte distanțate în pozițiile lor, iar teritoriul din regiunea estică Donețk este un punct cheie de conflict. Unul dintre puținele rezultate concrete obținute în urma discuțiilor a inclus acorduri privind schimbul de prizonieri de război. „Săptămâna aceasta, Ucraina și Rusia au efectuat un alt schimb de prizonieri, 1.000 de persoane fiind returnate în urma acordurilor încheiate în timpul recentelor negocieri trilaterale de la Geneva cu Statele Unite”, a declarat trimisul special al SUA, Steve Witkoff, pe rețeaua X.

Schimb de prizonieri

Kievul și Moscova au făcut schimb de câte 300 de militari fiecare vineri, iar alți 200 de prizonieri de război au fost schimbați cu o zi înainte. Acesta este al doilea schimb de prizonieri de război de până acum în acest an. Zelenski a declarat că doi civili ucraineni au fost, de asemenea, returnați acasă vineriMinisterul rus al Apărării a declarat că SUA și Emiratele Arabe Unite au acționat ca mediatori în acest schimb de replici.

Zelenski a postat o înregistrare video cu zeci de bărbați coborând din autobuze mari și albe, zâmbind, făcând cu mâna și mulțumindu-le grănicerilor ucraineni care i-au întâmpinat.

Precedentul schimb de prizonieri de război a avut loc la începutul lunii februarie, după discuțiile de pace de la Abu Dhabi de la începutul aceleiași luni.

Ucraina spera la o nouă rundă de negocieri de pace la începutul lunii martie, dar aceasta a fost amânată după ce SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului , determinând Teheranul să lanseze rachete spre Israel și mai multe locații din Golf care găzduiesc instalații militare americane, ca represalii. „Discuțiile sunt în curs de desfășurare, fiind anticipate progrese suplimentare în săptămânile următoare”, a declarat Witkoff.