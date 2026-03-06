Război în Orientul Mijlociu, ziua 7. Israelul atacă puternic Iranul/ Donald Trump cere predarea „necondiționată” a Teheranului

Trump, despre conducerea din Iran: Va funcționa așa cum a funcționat în Venezuela

Președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu pentru CNN, că trebuie să se implice – și a comparat din nou misiunea cu cea din Venezuela, unde SUA l-au capturat pe Nicolás Maduro la începutul acestui an și l-au pus pe adjunctul său la putere.

„Va funcționa așa cum a funcționat în Venezuela. Avem o lideră minunată acolo. Face o treabă fantastică și va funcționa așa. Nu mă deranjează liderii religioși, lucrez cu mulți lideri religioși și sunt fantastici”, a spus Trump.

„Am rezolvat deja Strâmtoarea Ormuz. Le-am distrus Marina. Când distrugi Marina, ei nu pot face ce vor”, a mai declarat președintele american pentru CNN.

Trump cere predarea necondiționată a Iranului și alegerea unor lideri convenabili

„Nu va exista niciun acord cu Iranul, cu excepția CAPITULĂRII NECONDIȚIONATE! După aceea, și după selectarea unui lider (sau a unor lideri) MARI și ACCEPTABILI, noi și mulți dintre aliații și partenerii noștri minunați și foarte curajoși vom lucra fără încetare pentru a readuce Iranul de la marginea distrugerii, făcându-l mai mare, mai bun și mai puternic din punct de vedere economic ca niciodată. IRANUL VA AVEA UN VIITOR MARE. „SĂ FACEM IRANUL MARE DIN NOU (MIGA!)”, este mesajul postat de Trump pe Truth Social.

IDF a distrus buncărul subteran al lui Ali Khamenei, construit sub complexul conducerii regimului

Aproximativ 50 de avioane de luptă ale Forțelor Aeriene au atacat în această dimineață, cu o direcționare precisă a Aman și în colaborare cu Amatz, buncărul subteran al lui Ali Khamenei, construit sub complexul conducerii regimului terorist iranian din inima Teheranului.

Buncărul subteran a fost construit sub complex și era o proprietate de urgență securizată pentru gestionarea luptei de către lider, care a fost eliminat înainte să apuce să-l folosească în operațiunea „Rugătul Leului”. După eliminarea lui Khamenei, complexul a continuat să servească oficialilor de rang înalt ai regimului iranian.

De-a lungul anilor, regimul și-a investit eforturile în construirea complexului subteran, cu scopul de a-i asigura un loc pentru promovarea programelor sale militare și implementarea ideologiei sale extremiste și crude împotriva statului Israel și a lumii occidentale.

Buncărul subteran se întindea pe străzi întregi în inima Teheranului și includea numeroase puncte de intrare și camere pentru adunări ale oficialilor regimului terorist iranian.

Complexul a fost atacat după o colectare și o cercetare informativă amănunțită și prelungită realizată de Aman.

Complexul conducerii a servit ca comandament central și cel mai important al regimului terorist iranian. Distrugerea buncărului subteran adâncește lovitura asupra capacităților de comandă și control ale regimului terorist iranian.

Niciun tanc nu a trecut prin Strâmtoarea Ormuz în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, niciun tanc nu a trecut prin Strâmtoarea Ormuz, raportează Bloomberg, citând centrul de informare JMIC.

Conform centrului, au avut loc doar două tranzite comerciale prin strâmtoare în cursul zilei de ieri.

Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA, spun oficialii

Rusia furnizează Iranului informații de țintire pentru a ataca forțele americane din Orientul Mijlociu, acesta fiind primul indiciu că un alt adversar major al Statelor Unite participă, chiar și indirect, la conflict, potrivit a trei oficiali familiarizați cu informațiile de intelligence.

Asistența, care nu a mai fost raportată până acum, indică faptul că războiul în expansiune rapidă implică acum unul dintre principalii rivali ai SUA, o putere nucleară cu capacități avansate de colectare de informații, scrie The Washington Post.

De la începutul războiului, sâmbătă, Rusia a transmis Iranului locațiile unor active militare americane, inclusiv nave de război și aeronave, au spus cei trei oficiali, care au vorbit sub protecția anonimatului din cauza sensibilității subiectului.

Armata israeliană susține că a distrus buncărul subteran al fostului lider suprem al Iranului

Forțele aeriene israeliene au anunțat că au distrus buncărul subteran din Teheran al fostului lider suprem din Iran, ayatollahul Khamenei. Buncărul era folosit și de alți oficiali ai regimului islamic după moartea liderului suprem.

„Buncărul subteran a fost construit sub complex și a reprezentat o resursă sigură în caz de urgență pentru gestionarea războiului de către lider, care a fost eliminat înainte de a reuși să-l folosească. După asasinarea lui Khamenei, complexul a continuat să fie folosit de înalți oficiali ai regimului iranian”, a transmis armata israeliană, citată de The Independent.

Azerbaidjanul își retrage diplomații din Iran

Ministrul de Externe azer, Jeyhun Bayramov, anunță că guvernul de la Baku a decis să retragă diplomații de la Teheran, pe fondul escaladării tensiunilor diplomatice dintre cele două țări.

Declarația sa vine la o zi după ce Azerbaidjanul a anunțat că patru drone iraniene au trecut granița și au rănit patru persoane în exclavul Nakhchivan.

În cadrul unei conferințe de presă susținute astăzi, Bayramov a declarat că Azerbaidjanul evacuează angajații din ambasada sa din Teheran și din consulatul general din Tabriz, în nord-vestul Iranului.

„Nu putem pune în pericol viețile oamenilor noștri”, a afirmat el.

Războiul din Orient, tot mai scump

Dacă pentru prima zi a războiului din Orient, SUA au scos din bugetul țării 779 de milioane de dolari, iată că, în a șaptea zi de conflict, o analiză arată administrația Trump cheltuie în jur de 891,4 milioane de dolari pe zi.

Datele au fost furnizate de Centrul de Studii Strategice și Internaționale din Washington.

Qatar trage un semnal de alarmă: „Se dărâmă economiile lumii”. Avertismentele celui mai important oficial din Doha despre exporturile de energie

Ministrul energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, care este și CEO al Qatar Energy, trage semnale puternice de alarmă, după evoluțiile războiului Orientul Mijlociu. Oficialul din Doha spune, pentru Financial Times, că toate economiile lumii sunt în acest moment în pericol. Qatar este al doilea cel mai mare producător de GNL din lume și se află în situație de forță majoră.

Cum arată rachetele interceptoare lansate de Israel

Imagini directe și exclusive de la televiziunea arabă arată lansarea unui număr de rachete interceptoare pe cerul Tel Avivului după sosirea unei salve de rachete din Iran.

Patru bărbați au fost arestați la Londra sub suspiciunea de spionaj în favoarea Iranului Patru bărbați au fost arestați în Marea Britanie, în baza Legii Securității Naționale sub suspiciunea că au spionat comunitatea evreiască din Londra în favoarea Iranului, anunță Poliția Metropolitană. Iranul a lovit instalații petroliere din Emiratele Arabe Unite

Imaginile din satelit arată un incendiu de amploare în zona instalațiilor petroliere Fujairah, Emiratele Arabe Unite, după un atac iranian de joi.

O echipă CNN care raportează din interiorul Iranului spune că situația actuală nu pare haotică Conform observațiilor lor, magazinele sunt deschise și bine aprovizionate, benzinăriile funcționează normal și nu există cozi lungi sau semne de panică în zonele pe care le-au străbătut. Numărul deceselor din Iran ca urmare a atacurilor Statelor Unite și Israelului a crescut la 1332, a anunțat Semiluna Roșie iraniană. Trump exclude invazia terestră în Iran: „O pierdere de timp. Au pierdut deja totul” Trump exclude trimiterea trupelor terestre în Iran, numind-o „o pierdere de timp”. Între timp, traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit aproape complet. Donald Trump a exclus trimiterea trupelor terestre în Iran, descriind această opțiune drept „o pierdere de timp”.

Iranul atacă obiective militare, dar și civile din regiune Iran a atacat cu drone baza aeriană Ramat David și radarul de la baza Meron din nordul Israelului, potrivit statului major al forțelor de apărare aeriană ale Republicii Islamice. De asemenea, forțele navale ale Iranului au atacat o bază militară americană din Kuweit cu drone, potrivit statului major al trupelor de apărare aeriană ale Republicii Islamice. În următoarele zile, loviturile Iranului vor fi mai intense și de mai mare amploare, potrivit statului major al trupelor de apărare aeriană. Iran a început a 21-a serie de lovituri asupra Israelului, care vizează centrul Tel Avivului, potrivit Gărzilor Islamice Revoluționare (n.r. – IRGC, Armata Iranului).

Arabia Saudită spune că a interceptat atacuri cu drone și rachete peste noapte Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat că a interceptat atacuri cu drone și rachete pe teritoriul său, în noaptea de joi spre vineri, potrivit BBC.

În actualizările postate pe X, precizează că o rachetă de croazieră „a fost interceptată și distrusă” aproape de orașul Al-Kharj, la sud-est de capitala Riad.

În ultima oră, ministerul a raportat că mai multe drone au fost distruse în apropierea Capitalei.

Hezbollah avertizează locuitorii israelieni să evacueze zona de frontieră

Hezbollah-ul libanez a avertizat vineri locuitorii israelieni să evacueze orașele aflate la 5 km de granița dintre cele două țări.

„Agresiunea armatei voastre împotriva suveranității libaneze… nu va trece fără un răspuns”, a declarat Hezbollah pe Telegram, vineri dimineață.

Israelul și Hezbollah au făcut schimb de lovituri pe măsură ce conflictul se extinde în Orientul Mijlociu. Israelul a efectuat mai multe atacuri peste noapte în Dahieh, o suburbie sudică a Beirutului, pe care o consideră o bastionă a Hezbollah. Aceasta vine după anunțul de joi al armatei israeliene că a început să vizeze infrastructura Hezbollah din Beirut.

Până în prezent, 123 de persoane au fost ucise și 683 rănite în urma atacurilor israeliene din Liban, potrivit Agenției Naționale de Știri a țării, joi seară, citând Ministerul Sănătății Publice.

Garda iraniană susține că a lansat rachete asupra orașului Tel Aviv, deși IDF nu a emis nicio alertă

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran anunță un val de lansări de rachete asupra centrului comercial al orașului Tel Aviv, potrivit agenției de știri de stat iraniane IRNA.

„Rachetele se îndreaptă spre Tel Aviv”, scrie IRNA, relatând o declarație a IRGC privind „un atac combinat cu rachete și drone… care vizează locații din inima orașului Tel Aviv”.

În ciuda declarației IRGC, nu există avertismente imediate din partea Forțelor de Apărare Israeliene cu privire la un atac cu rachete care se apropie, scrie The Times of Israel.

Qatar interceptează un atac cu drone asupra unei baze americane

Ministerul apărării din Qatar a declarat vineri că forțele țării au interceptat un atac cu drone asupra bazei aeriene americane Al Udeid, scrie Sky News.

Este cea mai mare bază americană din regiune, deși s-a golit semnificativ de la începutul conflictului, pe fondul temerilor că ar putea fi o țintă a atacurilor iraniene.

Guvernul qatarez a trimis anterior alerte de securitate către telefoanele mobile din țară, avertizând locuitorii să stea departe de ferestre și zone deschise.

Joi, Sir Keir Starmer a anunțat că patru avioane Typhoon suplimentare vor fi trimise la baza Al Udeid. Avioane din Escadrila 12 a RAF au fost trimise anterior în Qatar la sfârșitul lunii ianuarie.

Nopți nedormite la Teheran din cauza exploziilor

Un bărbat din Israel, cu vârsta de 30 de ani, care locuiește la Teheran, a povestit, pentru BBC, cum și-a petrecut noaptea. Acesta descrie atmosfera din timpul bombardamentelor israeliene petrecute peste noapte. Și alte două femei și-au împărtășit experiența trăită: „Tremurau ferestrele”. „Parcă un dragon scotea acele sunete”.

Explozii la Teheran, în timp ce Israelul lansează noi atacuri

Israelul a declarat că a lansat un val de atacuri asupra Teheranului vineri dimineață, vizând „infrastructura regimului” din capitala iraniană, scrie The Guardian.

Forțele israeliene au lansat un „val de atacuri la scară largă împotriva infrastructurii regimului terorist iranian din Teheran”, se arată într-un comunicat militar.

Televiziunea de stat iraniană a raportat explozii în mai multe părți ale orașului.

Știrea inițială

Este vineri, iar conflictul din Orientul Mijlociu, început de Statele Unite împreună cu Israelul împotriva Iranului a ajuns în ziua a șaptea. De joi până astăzi au avut loc o serie de evenimente pe măsură ce ofensiva de eliminare a Iranului escaladează. MEDIAFAX va transmite în continuare desfășurarea evenimentelor în format de LIVE TEXT.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat într-un interviu pentru NBC că Iranul este pregătit să se confrunte cu trupele americane dacă SUA vor decide să lanseze o invazie terestră.

Oficialul iranian a avertizat că un astfel de conflict nu ar aduce victorie nimănui și a spus că Teheranul nu solicită un armistițiu în acest moment.

În paralel, președintele american Donald Trump a făcut o serie de afirmații despre situația militară a Iranului. Vorbind la Casa Albă, joi, liderul american a susținut că forțele aeriene și marina iraniană ar fi fost practic eliminate.

El a declarat: „Distrugem tot mai multe dintre capacitățile Iranului de rachete și drone în fiecare oră, doborându-i. Deci [Iranul] nu are forțe aeriene, nu are apărare aeriană. Toate avioanele lor au dispărut, comunicațiile lor au dispărut. În afară de asta, se descurcă destul de bine. Marina lor a dispărut, [au pierdut] 24 de nave în trei zile, asta înseamnă multe nave”.

Trump a mai declarat că Iranul ar fi pierdut și 60% din rachete și 64% din lansatoarele de rachete. El a reiterat ideea că armata americană și Israelul „demolează complet” țintele iraniene „cu mult înainte de termen”.

Președintele american a mai declarat că dorește să aibă un rol în alegerea viitorului lider al Iranului. El a respins posibilitatea ca Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem iranian ucis, Ali Khamenei, să preia conducerea țării, considerând această variantă „inacceptabilă”.

Conflictul s-a extins treptat și implică acum aproximativ 14 state din Orientul Mijlociu și din alte regiuni, relatează The Guardian. Joi, Azerbaidjan a acuzat Iran de lansarea unor atacuri cu drone, însă autoritățile de la Teheran au respins acuzațiile.

În Statele Unite, Camera Reprezentanților a SUA a respins joi o inițiativă susținută de democrați care urmărea oprirea conflictului cu Iranul. Votul a permis administrației Trump să continue operațiunile militare.

Situația atrage atenția și în Europa. Secretarul britanic al Apărării, John Healey, nu a exclus posibilitatea ca Regatul Unit să participe la atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

De asemenea, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat că a primit o solicitare din partea Statelor Unite pentru sprijin în gestionarea dronelor iraniene Shahed.

Aceste drone au fost utilizate intens de Rusia în războiul din Ucraina. Washingtonul și aliații săi vor să folosească experiența ucraineană în combaterea acestor atacuri.

„Am dat instrucțiuni pentru a furniza mijloacele necesare” și „să asigure prezența specialiștilor ucraineni care pot garanta securitatea necesară”, a scris președintele Zelenski pe X.

„Ucraina îi ajută pe partenerii care contribuie la asigurarea securității noastre și la protejarea vieților poporului nostru.”, a mai declarat acesta.