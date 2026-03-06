Prima pagină » Știri externe » Casa Albă afirmă că SUA sunt pe cale să controleze spațiul aerian al Iranului

Casa Albă afirmă că SUA sunt pe cale să controleze spațiul aerian al Iranului

Statele Unite sunt pe cale să preia controlul asupra spațiului aerian iranian, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că Washingtonul se așteaptă ca obiectivele realizabile ale SUA să fie îndeplinite în patru până la șase săptămâni.
Casa Albă afirmă că SUA sunt pe cale să controleze spațiul aerian al Iranului
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
06 mart. 2026, 22:42, Știri externe

În declarația făcută reporterilor la Casa Albă, Leavitt a mai spus că Washingtonul analizează potențialii candidați la conducerea Iranului, la o zi după ce președintele Donald Trump a declarat într-un interviu acordat Reuters că Statele Unite trebuie să se implice în alegerea viitorului lider al Iranului.

„Știu că agențiile noastre de informații și guvernul Statelor Unite analizează o serie de persoane, dar nu voi da mai multe detalii în acest sens”, a spus Leavitt.

În interviul de joi, Trump a declarat că, în opinia sa, este puțin probabil ca următorul lider al Iranului să fie fiul defunctului lider suprem Ayatollah Ali Khamenei, care a devenit favorit pentru a-i succeda tatălui său, ucis într-un atac militar la începutul războiului.

Vineri dimineață, Trump a declarat că nu va exista niciun acord cu Iranul, cu excepția „capitulării necondiționate”.

„Ceea ce vrea să spună președintele este că, atunci când el, în calitate de comandant suprem al forțelor armate ale SUA, va decide că Iranul nu mai reprezintă o amenințare pentru Statele Unite ale Americii și că obiectivele operațiunii Epic Fury au fost pe deplin realizate, atunci Iranul se va afla, în esență, într-o situație de capitulare necondiționată, indiferent dacă o vor recunoaște sau nu”, a spus Leavitt.

Recomandarea video

Un italian a comandat un set de șah de la Temu și a descoperit un scorpion viu / „Sunt șocat: ar fi putut să mă înțepe”
G4Media
Cât te costă în 2026, în România, să îți pui centrală termică. Am făcut calculul complet!
Gandul
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
Libertatea
Cea mai gustoasă ciorbă de lobodă! Rețeta tradițională care te va cuceri de la prima înghițitură
CSID
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor