Casa Albă afirmă că SUA sunt pe cale să controleze spațiul aerian al Iranului

În declarația făcută reporterilor la Casa Albă, Leavitt a mai spus că Washingtonul analizează potențialii candidați la conducerea Iranului, la o zi după ce președintele Donald Trump a declarat într-un interviu acordat Reuters că Statele Unite trebuie să se implice în alegerea viitorului lider al Iranului.

„Știu că agențiile noastre de informații și guvernul Statelor Unite analizează o serie de persoane, dar nu voi da mai multe detalii în acest sens”, a spus Leavitt.

În interviul de joi, Trump a declarat că, în opinia sa, este puțin probabil ca următorul lider al Iranului să fie fiul defunctului lider suprem Ayatollah Ali Khamenei, care a devenit favorit pentru a-i succeda tatălui său, ucis într-un atac militar la începutul războiului.

Vineri dimineață, Trump a declarat că nu va exista niciun acord cu Iranul, cu excepția „capitulării necondiționate”.

„Ceea ce vrea să spună președintele este că, atunci când el, în calitate de comandant suprem al forțelor armate ale SUA, va decide că Iranul nu mai reprezintă o amenințare pentru Statele Unite ale Americii și că obiectivele operațiunii Epic Fury au fost pe deplin realizate, atunci Iranul se va afla, în esență, într-o situație de capitulare necondiționată, indiferent dacă o vor recunoaște sau nu”, a spus Leavitt.