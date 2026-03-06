Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA, spun oficialii

Asistența, care nu a mai fost raportată până acum, indică faptul că războiul în expansiune rapidă implică acum unul dintre principalii rivali ai SUA, o putere nucleară cu capacități avansate de colectare de informații, scrie The Washington Post.

De la începutul războiului, sâmbătă, Rusia a transmis Iranului locațiile unor active militare americane, inclusiv nave de război și aeronave, au spus cei trei oficiali, care au vorbit sub protecția anonimatului din cauza sensibilității subiectului.

„Se pare că este un efort destul de amplu”, a declarat unul dintre aceștia.

Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns unei solicitări de comentarii. Moscova a cerut încetarea războiului, pe care l-a numit „un act neprovocat de agresiune armată”.

Atacuri precise asupra infrastructurii militare

Nu este pe deplin clar în ce măsură Rusia oferă asistență de țintire Iranului. Capacitatea armatei iraniene de a localiza forțele americane a fost afectată la mai puțin de o săptămână de la începutul luptelor, au spus oficialii.

Șase militari americani au fost uciși și alții au fost răniți într-un atac cu dronă iraniană duminică, în Kuwait. Iranul a lansat mii de drone de atac și sute de rachete asupra pozițiilor militare americane, ambasadelor și unor obiective civile, în timp ce campania militară comună americano-israeliană a lovit peste 2.000 de ținte iraniene, inclusiv instalații de rachete balistice, active navale și structuri de conducere ale regimului.

„Regimul iranian este zdrobit”, a declarat Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, fără a comenta ajutorul rusesc. „Riposta lor cu rachete balistice scade în fiecare zi, marina lor este distrusă, capacitatea de producție este demolată, iar grupările proxy aproape că nu mai opun rezistență.”

CIA și Pentagonul au refuzat să comenteze.

Întrebat despre mesajul pe care îl transmite Rusiei și Chinei, doi dintre cei mai puternici susținători ai Iranului, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a spus că „nu sunt cu adevărat un factor aici”.

Doi dintre oficialii familiarizați cu sprijinul Moscovei pentru Iran au spus că China nu pare să ajute militar Iranul, în ciuda relațiilor strânse dintre cele două state.

Ambasada Chinei la Washington nu a răspuns solicitării de comentarii. Beijingul a cerut, de asemenea, încetarea conflictului.

Iranul lovește infrastructură militară sensibilă

Analiștii spun că schimbul de informații ar explica precizia atacurilor iraniene asupra infrastructurii militare americane, inclusiv asupra sistemelor de comandă și control, radarelor și unor structuri temporare, precum cea din Kuwait unde au fost uciși cei șase militari.

Stația CIA de la ambasada SUA din Riyadh, capitala Arabiei Saudite, a fost de asemenea lovită în ultimele zile.

Iranul „lovește foarte precis radarele de avertizare timpurie sau radarele peste orizont”, a spus Dara Massicot, expert în armata rusă la Carnegie Endowment for International Peace. „O fac într-un mod foarte țintit. Vizează sistemele de comandă și control.”

Iranul are doar câțiva sateliți militari și nu dispune de o constelație proprie de sateliți, ceea ce face ca imaginile furnizate de Rusia, care are capacități spațiale mult mai avansate, să fie extrem de valoroase, mai ales după ce Moscova și-a perfecționat propriile metode de țintire în timpul războiului din Ucraina.

Nicole Grajewski, cercetătoare la Harvard Kennedy School, a spus că atacurile de represalii ale Iranului au demonstrat un nivel ridicat de sofisticare, atât în alegerea țintelor, cât și în capacitatea de a depăși uneori sistemele de apărare aeriană ale SUA și ale aliaților.

„Reușesc să treacă de apărarea antiaeriană”, a spus ea, adăugând că eficiența loviturilor iraniene pare să fi crescut chiar și față de războiul de 12 zile cu Israelul de anul trecut.

Conflictul reconfigurează alianțele

Pentagonul își consumă rapid stocurile de armament de precizie și interceptori pentru apărare aeriană, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Sprijinul Rusiei schimbă modul în care diferite state au participat la un conflict indirect de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022. În acel război, adversari ai SUA, inclusiv Iran, China și Coreea de Nord, au oferit Moscovei sprijin militar sau industrial.

Statele Unite au oferit Ucrainei echipamente militare de zeci de miliarde de dolari și informații pentru a îmbunătăți capacitatea Kievului de a lovi pozițiile ruse.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că administrația Trump a cerut ajutor pentru a contracara dronele iraniene și că Ucraina va trimite specialiști în acest sens.

Iranul a fost unul dintre principalii susținători ai Rusiei în războiul din Ucraina, oferind tehnologia pentru producerea dronelor de atac ieftine, folosite frecvent pentru a satura apărarea aeriană ucraineană și a epuiza stocurile de interceptori occidentali.

„Rușii știu foarte bine ce fel de sprijin oferim ucrainenilor”, a spus unul dintre oficialii familiarizați cu sprijinul Moscovei pentru Teheran. „Cred că au fost foarte bucuroși să își ia revanșa.”

Calitatea capacităților de colectare a informațiilor ale Rusiei nu este la nivelul celor americane, dar rămâne printre cele mai bune din lume, a adăugat acesta.

În același timp, Kremlinul vede și posibile avantaje într-un conflict prelungit între SUA și Iran, inclusiv creșterea prețurilor petrolului și distragerea atenției Occidentului de la războiul din Ucraina.

Totuși, lipsa unei implicări militare directe a Moscovei arată că Rusia trebuie să se concentreze în continuare pe alte priorități. Potrivit experților, pentru Kremlin, războiul din Ucraina rămâne principala preocupare strategică.