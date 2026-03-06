Războiul din Iran începe să afecteze comerțul mondial: rute maritime între Asia și Europa, suspendate

Tensiunile militare încep să perturbe transportul maritim și lanțurile globale de aprovizionare. Compania daneză Maersk, unul dintre cei mai mari operatori de transport maritim din lume și un indicator al comerțului mondial, a anunțat vineri suspendarea temporară a două servicii importante care leagă Orientul Mijlociu de Asia și Europa.

Potrivit companiei, citată de CNBC, este vorba despre două rute maritime: una care leagă Asia de Orientul Mijlociu și alta între Orientul Mijlociu și Europa. Decizia este o măsură de precauție pentru a asigura siguranța personalului și a navelor. „Siguranța echipajelor, a navelor și a mărfurilor clienților rămâne prioritatea noastră principală”, a transmis compania într-un comunicat.

Navele ocolesc sudul Africii

Conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran, care a intrat în a șaptea zi, a dus la creșterea riscurilor pentru navele comerciale din regiune. În ultimele zile, traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz a fost grav afectat, iar unele companii au decis să evite complet această rută.

Situația afectează în special Strâmtoarea Hormuz, coridor maritim strategic care leagă Golful Persic de Golful Oman. În mod obișnuit, aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale transportate pe mare trec prin acest coridor îngust.

Din cauza riscurilor de securitate, mai multe nave au fost redirecționate pe rute mai lungi, inclusiv în jurul Capului Bunei Speranțe, în sudul Africii. Această schimbare poate prelungi transportul cu aproape două săptămâni și poate crește costurile de transport și de asigurare.

Blocaje în Golful Persic

În Golful Persic, aproximativ 147 de nave container au rămas blocate, potrivit datelor companiei de analiză a transportului maritim Xeneta. Situația provoacă întârzieri în livrări, aglomerarea porturilor și creșterea tarifelor de transport, efecte care se resimt deja pe piețele lumii.

De exemplu, pe o rută care leagă Orientul Mijlociu de nordul Europei, navele nu vor mai opri temporar în portul Jebel Ali din Emiratele Arabe Unite, dar vor continua să facă escală în India și Oman.

În același timp, Maersk a anunțat că a suspendat până la noi ordine transportul pe rutele scurte din regiunea Golfului Persic.

După anunț, acțiunile Maersk au scăzut cu aproximativ 0,6%.