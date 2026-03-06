Trump spune pentru CNN că nu este îngrijorat dacă Iranul devine un stat democratic

„Iranul nu mai este aceeași țară ca acum o săptămână”, a spus el pentru CNN într-un scurt interviu telefonic. „Acum o săptămână erau puternici, iar acum au fost într-adevăr neutralizați.”

El și-a exprimat încrederea că alegerea unui nou lider va fi ușoară, spunând că trebuie să fie implicat în acest proces, și a comparat din nou misiunea cu situația din Venezuela, unde SUA l-a capturat pe Nicolás Maduro mai devreme în acest an și ar fi pus-o la putere pe adjuncta sa.

„Va funcționa foarte ușor. Va funcționa ca în Venezuela. Avem un lider minunat acolo. Ea face o treabă fantastică. Și va funcționa ca în Venezuela”, a spus el, referindu-se la președinta interimară Delcy Rodríguez.

Trump a mai spus că ar fi deschis și ideii ca Iranul să aibă un lider religios.

„Ei bine, poate că da, depinde cine este persoana. Nu am nimic împotriva liderilor religioși. Lucrez cu mulți lideri religioși și sunt fantastici”, a spus el.

Întrebat dacă insistă ca Iranul să devină un stat democratic, Trump a răspuns pentru CNN: „Nu, spun doar că trebuie să existe un lider care să fie corect și drept. Să facă o treabă grozavă. Să trateze bine Statele Unite și Israelul și să trateze bine celelalte țări din Orientul Mijlociu — toate sunt partenerii noștri.”

El a continuat lăudând relațiile sale cu țările din Orientul Mijlociu, afirmând că acestea „luptă pentru noi”.

„Am devenit foarte prietenos cu toate acele țări. De aceea toate luptă pentru noi. Înainte să mă implic eu, nici măcar nu vorbeam cu Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită. Știți, Joe Biden i-a exclus. Biden și Barack Obama au exclus Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar — i-au exclus pe toți. Toți urmau să meargă către China, iar eu m-am implicat și, într-o perioadă foarte scurtă, au devenit prietenii mei”, a spus Trump.

În timp ce a lăudat operațiunea SUA împotriva Iranului spunând că este „12, poate 15 pe o scară de la 1 la 10”, el a sugerat că nu este îngrijorat de creșterea prețurilor la combustibil.

„Este în regulă. Va fi pe termen scurt. Vor scădea foarte repede”, a spus el, respingând ideea că prețurile au crescut semnificativ și afirmând că „a rezolvat deja” problema Strâmtorii Hormuz.

„Le-am distrus marina, pentru că, știți, când le distrugi marina, nu mai pot face ce voiau să facă”, a mai spus el.