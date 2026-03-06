Azerbaidjanul își retrage diplomații din Iran, după atacul aerian care a rănit patru oameni

Declarația sa vine la o zi după ce Azerbaidjanul a anunțat că patru drone iraniene au trecut granița și au rănit patru persoane în exclava Nakhchivan, care au lovit Aeroportul din regiune, dar și alte ținte.

În cadrul unei conferințe de presă susținute, joi, Bayramov a declarat că Azerbaidjanul evacuează angajații din ambasada sa din Teheran și din consulatul general din Tabriz, în nord-vestul Iranului.

„Nu putem pune în pericol viețile oamenilor noștri”, a afirmat el.

Reamintim că atacurile au fost clasificate de președintele azer, Ilham Aliyev, drept „atacuri teroriste”. Forțele Armate azere au fost puse în stare de alertă maximă, potrivit președintelui, care a precizat că Teheranul trebuie să răspundă penal pentru atacurile săvârșite.

Teheranul a negat, însă, responsabilitatea atacurilor, dând vina în schimb pe forțele israeliene pentru acest atac.