Prima pagină » Știri externe » Azerbaidjanul își retrage diplomații din Iran, după atacul aerian care a rănit patru oameni

Azerbaidjanul își retrage diplomații din Iran, după atacul aerian care a rănit patru oameni

Ministrul de Externe azer, Jeyhun Bayramov, anunță că guvernul de la Baku a decis să retragă diplomații de la Teheran, pe fondul escaladării tensiunilor diplomatice dintre cele două țări.
Azerbaidjanul își retrage diplomații din Iran, după atacul aerian care a rănit patru oameni
Sursă foto: Facebook /Jeyhun Bayramov
Daiana Rob
06 mart. 2026, 12:59, Știri externe

Declarația sa vine la o zi după ce Azerbaidjanul a anunțat că patru drone iraniene au trecut granița și au rănit patru persoane în exclava Nakhchivan, care au lovit Aeroportul din regiune, dar și alte ținte.

În cadrul unei conferințe de presă susținute, joi, Bayramov a declarat că Azerbaidjanul evacuează angajații din ambasada sa din Teheran și din consulatul general din Tabriz, în nord-vestul Iranului.

„Nu putem pune în pericol viețile oamenilor noștri”, a afirmat el.

Reamintim că atacurile au fost clasificate de președintele azer, Ilham Aliyev, drept „atacuri teroriste”. Forțele Armate azere au fost puse în stare de alertă maximă, potrivit președintelui, care a precizat că Teheranul trebuie să răspundă penal pentru atacurile săvârșite.

Teheranul a negat, însă, responsabilitatea atacurilor, dând vina în schimb pe forțele israeliene pentru acest atac.

 

Recomandarea video

Un italian a comandat un set de șah de la Temu și a descoperit un scorpion viu / „Sunt șocat: ar fi putut să mă înțepe”
G4Media
Vremea până în aprilie 2026. ANM anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, în România
Gandul
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
Libertatea
Cea mai ieftină prăjitură de post. Rețeta simplă cu gem și nucă de la Gina Bradea
CSID
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor