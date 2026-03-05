Iranul neagă că ar fi lansat atacul cu drone asupra Azerbaidjanului. Președintele Azer declară că a fost un „atac terorist”

„Republica Islamică Iran … neagă că forțele sale armate ar fi lansat o dronă către Republica Azerbaidjan”, a declarat statul major al forțelor armate într-un comunicat citat de agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim, citată de Guardian.

Armata iraniană a dat vina pe Israel pentru atac, acuzând că „astfel de acțiuni regimului sionist de a perturba relațiile dintre țările musulmane prin diverse mijloace sunt bine documentate”, potrivit comunicatului citat.

În Azerbaidjan, a fost inițiată o anchetă penală după atacul cu drone asupra orașului Nakhchivan, a anunțat Procuratura generală.

Președintele Azerbaijanului, Ilham Aliyev, consideră că atacul dronelor iraniene asupra Nakhchivanului reprezintă un atentat terorist asupra țării.

„A fost comis un act de terorism împotriva teritoriului Azerbaidjanului și împotriva statului azer”, a declarat el, adăugând că Iranul trebuie să ofere explicații și să-și ceară scuze, iar cei responsabili trebuie să răspundă penal, potrivit Iranit.tl

El a mai precizat că ținta dronelor iraniene au fost obiectivele civile.

Aliev a mai declarat că toate unitățile forțelor armate ale Azerbaidjanului au fost puse în stare de alertă maximă, dar și că acesta va lua demersuri diplomatice, inclusiv invocarea ambasadorului Iranului.