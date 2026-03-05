Sute de persoane fug din Iran prin Azerbaidjan din cauza războiului

Guvernul Azerbaidjanului a anunțat că a deschis punctul de trecere Astara pentru a facilita evacuarea persoanelor aflate în Iran, pe fondul escaladării conflictului militar. Autoritățile din orașul situat la granița sudică a țării procesează zilnic sute de persoane care ajung la frontieră și caută o cale sigură de a reveni în statele lor de origine, mai arată Euronews.

Mulți dintre cei evacuați spun că au parcurs drumuri lungi pentru a ajunge la graniță, uneori după ore de călătorie din orașe precum Teheran.

Printre persoanele care au trecut deja granița se află cetățeni din Asia Centrală, Europa și Orientul Mijlociu. Unii dintre ei spun că situația din Iran se deteriorează rapid și că preferă să plece înainte ca conflictul să se intensifice. De asemenea, numeroși cetățeni pakistanezi care locuiau în Iran au ajuns la graniță pentru a fi repatriați, inclusiv diplomați ai ambasadei Pakistanului de la Teheran.

Printre cei evacuați se află și diplomați europeni. Reprezentanți ai Serbiei și Slovaciei au fost transportați în Azerbaidjan în ultimele zile.

Ministrul de externe al Azerbaidjanului, Jeyhun Bayramov, a discutat recent cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, despre coordonarea evacuării cetățenilor europeni din Iran.

Autoritățile avertizează că situația rămâne volatilă, iar numeroase state își continuă eforturile de a-și scoate cetățenii din Iran în condiții de siguranță.