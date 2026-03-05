Prima pagină » Economic » Rusia, mare câștigător economic al războiului din Iran? Bloomberg: Livrările de petrol rusesc revin

Rusia a reluat redirecționarea unor transporturi de țiței către India, după ce tensiunile din Orientul Mijlociu au crescut brusc, iar rutele maritime din Golf au devenit tot mai riscante. Datele de urmărire a navelor arată că cel puțin două petroliere încărcate cu țiței rusesc, care indicau inițial destinații în Asia de Est, se îndreaptă acum spre porturi indiene, semn că New Delhi devine „din ce în ce mai dispusă” să accepte aceste volume, relatează Bloomberg.
Gabriel Negreanu
05 mart. 2026, 11:44, Economic

Potrivit firmelor de analiză Kpler și Vortexa, două petroliere cu un total de aproximativ 1,4 milioane de barili de țiței Urals sunt așteptate să descarce în India în această săptămână. Urals, încărcat din zona Mării Baltice și a Mării Negre, a fost tradițional căutat de rafinăriile indiene, însă fluxurile s-au redus puternic în acest an, pe fondul presiunilor SUA pentru limitarea achizițiilor.

Conform rapoartelor agenților portuari și datelor de navigație:

Suezmax Odune (aprox. 730.000 barili) a ajuns în Paradip (estul Indiei) pe 4 martie 2026;

Aframax Matari (aprox. 700.000 barili) este programată să sosească pe 5 martie 2026 în Vadinar (vestul Indiei);

Suezmax Indri, aflată în Marea Arabiei și îndreptată inițial spre Singapore, și-a schimbat brusc ruta spre nord, către India, având la bord aproximativ 730.000 barili de Urals.

Bloomberg notează că Odune, Matari și Indri au fost sancționate anul trecut de Regatul Unit și Uniunea Europeană.

Context: presiuni americane și o criză de aprovizionare în regiune

Evoluția vine după luni de presiuni occidentale asupra Indiei pentru reducerea importurilor de petrol rusesc. În paralel, riscurile de aprovizionare au crescut în regiunea Golfului, odată cu escaladarea confruntării dintre SUA și Iran și perturbarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru petrolul global. Reuters a relatat că blocajul/închiderea de facto a strâmtorii a lăsat numeroase nave blocate și a alimentat volatilitatea prețurilor, împingând cumpărătorii asiatici să caute alternative, inclusiv în Rusia.

