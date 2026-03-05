Ziarul rus „Pravda” publică o analiză în care distruge imaginea de super-putere în care pozează SUA și deduce prozaic că atacurile asupra Iranului sunt „încercări de manichiuristă”.

„Strategia americană de astăzi seamănă cu un rezervor de benzină gol – mult zgomot pentru nimic care să o alimenteze.

Fostul secretar al Apărării, Douglas MacGregor, afirmă evident: era dominației „Stars and Stripes” în Golful Persic se apropie de un sfârșit lipsit de glorie”, scrie publicația, care nu dă doi bani pe discursurile gonflate cu pompa ale leaderilor americani atenți să nu-l supere pe Trump.

„Munca delicată a unei manichiuriste”

„Încercările SUA și Israelului de a împierdica Teheranul să dobândească arme nucleare prin agresiune directă par a fi munca delicată a unei manichiuriste căreia i s-a dat un ciocan pneumatic în loc de o pilă de unghii.

Atacurile asupra infrastructurii civile și asasinarea familiei ayatollahului Khamenei nu numai că au inflamat regiunea, dar au creat o situație în care înfrângerea Washingtonului va declanșa dezintegrarea Statelor Unite”, se arată în analiză, care atenuează imaginea de gigant militar a SUA.

Analiza înaintează ideea că războiul produce efecte negative asupra monedei americane, care se degradează pe zi ce trece:

„Când petrolul miroase a praf de pușcă, prețul pe baril crește vertiginos, dar beneficiarii sunt Moscova și Beijingul, nu consumatorii din Europa sau SUA”.

„Hegemonul pur și simplu nu are resurse”

De asemenea, textul remarcă, sarcastic, că Washingtonul pur și simplu nu este capabil să ducă război pe două fronturi:

„Situația este exarcebată de încercarea Washingtonului de a juca simultan pe mai multe fronturi.

În timp ce portavioanele americane ard în atacuri iraniene imaginare și reale, conflictul din Orientul Mijlociu redistribuie influența în negocierile cu Ucraina. Hegemonul pur și simplu nu are resursele pentru două fronturi complete”.

„Iranul va supraviețui”

Pravda compară Orientul Mijlociu cu un „apartament comunal unde vecinii se urăsc între ei, dar sunt obligați să negoieze”.

Nu există dubiu, „Iranul va supraviețui” și „ar putea surprinde Washingtonul”.

Potrivit Pravda, „Rusia, împreună cu China, formează o coaliție capabilă să limiteze influența Washingtonului în regiune”.