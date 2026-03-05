Anchetă privind posibile încălcări ale vieții private legate de ochelarii inteligenți ai companiei Meta

Informațiile au fost publicate de două ziare suedeze, care susțin că angajații unei companii subcontractoare ar fi avut sarcina de a analiza videoclipurile înregistrate cu ochelarii inteligenți produși de Meta. Potrivit relatărilor, lucrătorii ar fi vizionat diferite tipuri de conținut, inclusiv scene personale sau intime ale utilizatorilor. Materialele ar fi fost analizate pentru a ajuta sistemele de inteligență artificială să învețe să recunoască obiecte și situații din imagini, mai scrie BBC.

Angajați din Kenya ar fi analizat videoclipurile

Jurnaliștii suedezi au intervievat angajați ai unei companii din Nairobi, Kenya, numită Sama, care ar lucra pentru Meta.

Potrivit acestora, rolul lor ar fi fost să eticheteze manual obiectele din videoclipuri. Scopul este îmbunătățirea performanței sistemelor de inteligență artificială. În acest proces, ar fi avut acces și la transcrieri ale unor conversații dintre utilizatori și sistemul AI integrat în dispozitiv.

Reacția companiei Meta

Meta a confirmat că, în anumite situații, folosește angajați ai unor companii externe pentru a îmbunătăți funcționarea produselor sale tehnologice. Compania a precizat că această posibilitate este menționată în politica sa de confidențialitate. Materialele analizate sunt, de regulă, procesate cu instrumente care estompează fețele persoanelor pentru a proteja identitatea utilizatorilor.

Totuși, persoanele intervievate în investigație au susținut că aceste filtre nu funcționează întotdeauna corect.

Cum funcționează ochelarii inteligenți Meta

Ochelarii inteligenți ai Meta au fost dezvoltați în colaborare cu branduri cunoscute de ochelari. Printre acestea se numără Ray-Ban și Oakley, care aparțin grupului EssilorLuxottica. Dispozitivele permit utilizatorilor să înregistreze videoclipuri, să facă fotografii, să asculte muzică sau să efectueze apeluri telefonice. Modelele recente includ și un sistem de inteligență artificială care poate răspunde la întrebări sau descrie ceea ce vede camera.

În momentul în care camera este activată, o mică lumină de pe ramă indică faptul că dispozitivul filmează sau face fotografii.

După publicarea investigației, autoritatea britanică pentru protecția datelor a cerut companiei Meta clarificări privind modul în care sunt gestionate datele utilizatorilor și cine are acces la materialele video.