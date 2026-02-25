Japonia: percheziții la Microsoft într-o anchetă privind practici anticoncurențiale

Comisia japoneză pentru comerț echitabil a percheziționat miercuri birourile Microsoft Japan, în cadrul unei anchete privind suspiciuni că firma ar fi restricționat în mod nejustificat clienții platformei Azure să utilizeze servicii cloud rivale, potrivit unei surse Reuters.

Sursa a precizat că autoritățile antimonopol din Japonia vor cere, de asemenea, clarificări companiei-mamă Microsoft din Statele Unite.

Microsoft Japan este suspectată că a impus condiții care, în practică, îi împiedică pe clienți să folosească și alte servicii, prin limitarea accesului la servicii populare disponibile pe alte platforme cloud.

Un reprezentant al Microsoft Japan a transmis, într-un comunicat, că firma cooperează pe deplin cu autoritățile japoneze, după un material publicat de Nikkei despre această anchetă.

Autorități de concurență din Marea Britanie, Europa și SUA analizează separat practicile Microsoft și ale altor companii în domeniul serviciilor cloud.