Lucrările pe tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu-Făgăraș avansează în ciuda vremii. În ce stadiu au ajuns

Directorul general al CNAIR Cristian Pistol a anunțat miercuri că pe tronsonul de aproximativ 20 de kilometri, dintre Avrig și Arpașu de Jos, lucrările au ajuns la un progres fizic de peste 21%.

Acesta arată că, în ciuda vremii nefavorabile, pe șantier lucrează aproximativ 400 de muncitori și peste 150 de utilaje.

În ultimele săptămâni, lucrările s-au concentrat pe turnarea fundațiilor structurilor de beton și au fost montate primele grinzi de beton pe poduri și pasaje.

Valoarea contractului pentru construcția acestui tronson este de 1,54 miliarde de lei, sumă asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Lucrările trebuie finalizate în anul 2028.