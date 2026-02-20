Prima pagină » Social » Situația traficului vineri seara: Porturile maritime, închise din cauza vântului. Zăpadă pe Autostrada Soarelui

Manevrele în porturile maritime au fost sistate din cauza vântului, iar pe Autostrada Soarelui, București-Constanța, este zăpadă, iar circulația este îngreunată, anunță vineri seara centrul Infotrafic.
Situația traficului vineri seara: Porturile maritime, închise din cauza vântului. Zăpadă pe Autostrada Soarelui
Sursa foto: Mediafax
Cosmin Pirv
20 feb. 2026, 22:44, Social

Pe autostrada A2 București-Constanța, pe tronsonul kilometric 25 – 27, ninge viscolit, carosabilul este acoperit cu zăpadă și se circula îngreunat, dar nu sunt înregistrate accidente. Se acționează cu utilaje de deszăpezire.

În schimb sunt înregistrate două accidente cu pagube materiale, în care mai multe mașini au pătruns în șanț, pe A2, la kilometrul 54, sensul spre București și kilometrul 23, sensul spre litoral, dar nu din cauze meteorologice.

Pe autostrada A1 București-Pitești sunt semnalate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Pe autostrăzile A3 București-Brașov și A7 Ploiești-Adjud se circulă în condițiile unui carosabil parțial umed, fără precipitații, cu intensificări ale vântului.

În județul Ilfov sunt următoarele evenimente înregistrate:

-DN4 (limita cu Călărași) – acumulări de zăpadă, o autoutilitară ieșită în afara părții carosabile (fără victime) se procedează la scoaterea acesteia de pe carosabil;
-DN3, între localitățile Brănesti și Izlaz, strat de zăpadă pe carosabil, fără autovehicule blocate.

În județul Călărași, pe DN3, la ieșire din Lehliu, un autotren s-a răsturnat pe partea carosabilă, fără persoane rănite. Traficul este blocat pentru scoaterea tirului. În același județ, pe DN3A, la km. 3, traficul este blocat de un utilaj de deszăpezire, iar pe DN3, la km 71, între localitățile Răzvani și Nucetu, traficul rutier este blocat din cauza a două tiruri ce au rămas imobilizate pe carosabil.

Sunt semnalate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare pe mai multe drumuri din județele Dâmbovița, Prahova, Călărași, carosabilul fiind umed, pe alocuri acoperit cu strat de zăpadă.
În ceea ce privește traficul naval, Centrul Infotrafic anunță că manevrele au fost suspendate în toate porturile maritime din cauza condițiilor meteorologice.

