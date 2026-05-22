DSP Iași: salata marinată a provocat focarul de salmonella de la nunta șefului IPJ Iași

Potrivit instituției, 11 probe de coprocultură recoltate de la consumatori au avut rezultat pozitiv pentru Salmonella grup C. Bacteria a fost identificată și într-o probă de aliment recoltată din salata marinată servită la eveniment.

„Se declară confirmat focarul comunitar de toxiinfecție alimentară de la nunta organizată la Capitol, cu Salmonella grup C”, au transmis reprezentanții DSP Iași, relatează Ziarul de Iași.

În urma controalelor, societatea care administrează hotelul a fost amendată cu 10.000 de lei pentru neefectuarea corespunzătoare a operațiunilor de curățenie și dezinfecție.

De asemenea, doi ospătari au primit câte o amendă de 1.600 de lei pentru nerespectarea regulilor de igienă individuală în timpul programului de lucru.

DSP Iași a dispus măsuri suplimentare de igienizare și dezinfecție a spațiilor și suprafețelor de lucru. Personalul unității a fost reinstruit privind regulile de igienă și utilizarea substanțelor biocide.

Focarul de toxiinfecție alimentară a fost semnalat după ce aproape 50 de persoane care au participat la eveniment au prezentat simptome precum greață, vărsături, febră, dureri abdominale și scaune diareice.

Zece persoane, internate în spital

Potrivit autorităților sanitare, zece persoane au fost internate în spitale din Iași, Râmnicu Sărat, Huși și Brașov. Alte 33 de persone au fost monitorizate la domiciliu. Starea pacienților a fost descrisă drept favorabilă.

Ancheta epidemiologică a inclus recoltarea de probe alimentare, probe de apă, probe de sanitație și exudate nazale de la angajați.

Rezultatele analizelor au indicat și prezența bacteriei Staphylococcus aureus la doi dintre angajații testați.

Evenimentul la care a apărut focarul de toxiinfecție alimentară a fost organizat la începutul lunii mai și a reunit câteva sute de invitați. Potrivit presei locale, printre participanți s-au aflat și reprezentanți ai conducerii Inspectoratul de Poliție Județean Iași.

Medicii atrag atenția că infecțiile cu Salmonella sunt asociate frecvent cu alimente contaminate sau insuficient preparate termic. Acestea pot provoca forme severe de gastroenterită, în special în cazul persoanelor vulnerabile.