CFR anunță că e oprită circulația trenurilor pe distanța Izvoru Oltului – Izvoru Mureșului – Voşlobeni. De ce e restricționat traficul

CFR anunță restricționarea temporară a circulației trenurilor pe ruta Izvoru Oltului - Izvoru Mureșului - Voşlobeni.
Ioana Târziu
22 mai 2026, 20:53, Social
Într-un comunicat de presă emis vineri, CFR anunță restricționarea temporară a traficului feroviar pe distanța Izvoru Oltului – Izvoru Mureșului – Voşlobeni.

Din ce cauză e restricționat traficul feroviar

Circulația este întreruptă din cauza căderii unui copac pe locomotiva unui tren de marfă. Incidentul a avut loc în zona km CF 128 – 700.

În urma căderii copacului, s-au produs avarii la ambele pantografe ale trenului. De asemenea, linia de contact a fost scoasă de sub tensiune, precizează CFR.

Astfel, circulația este blocată din cauză că în zona menționată există un singur fir de circulație.

Circulația va fi reluată, după ce locomotiva va fi retrasă din gabarit și linia de contact va fi pusă, din nou, sub tensiune.

Ce trenuri sunt afectate

Momentan este afectată circulația trenurilor 1645 și 1543, iar în funcție de momentul reluării circulației, există posibilitatea să fie afectate și alte trenuri de călători, se mai arată în comunicat.

CFR asigură călătorii că va depune toate eforturile pentru remedierea situației.

