CFR: Circulația trenurilor oprită temporar pe două trasee din țară, din cauza copacilor căzuți

CFR informează, duminică, faptul că traficul feroviar este oprit temporar, la această oră, între staţiile Merișor – Crivadia din Hunedoara, care aparțin de Regionala CF Timișoara, dar și stațiile Toplița (Harghita) și Răstoliția (Mureș), care aparțin de Regionala CF Brașov.

În cele două zone afectate, personalul feroviar intervine pentru îndepărtarea copacilor prăbușiți pe liniile de cale ferată și înlocuirea firelor de contact rupte de vântul puternic.

Echipele de specialiști ale SRCF Timișoara și Brașov acționează pe teren cu drezine pantograf și personal feroviar pentru tăierea şi îndepărtarea copacilor, înlocuirea firelor de contact rupte şi repunerea sub tensiune a liniilor de contact pe cele două intervale CF.

Potrivit sursei citate, în intervalul orar în care se desfășoară lucrările pentru repunerea sub tensiune a liniei de contact pe intervalul CF Merișor – Crivadia, trenul IR 1836 este oprit temporar în gara Baru Mare, iar trenurile IR 1646 și R 10736, care tranzitau intervalul Toplița – Răstolița, staționează până la repunerea sub tensiune a liniei de contact în gările Răstolița, respectiv Deda.

Potrivit CFR, din cauza rafalelor puternice de vânt, pe intervalul CF Ilva Mica – Lunca Ilvei – Coșna (Regionala CF Iași) trenurile circulă cu restricție de viteză de 50 Km/h.

„Asigurăm publicul călător că personalul feroviar al Regionalelor CF Timișoara, Brașov și Iași depune toate eforturile necesare pentru remedierea deranjamentelor şi repunerea sub tensiune a liniei de contact pe intervalele CF mentionate, astfel încât circulația să fie reluată în condiții normale şi de siguranţă”, informează CFR.