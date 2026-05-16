Dinamo și CFR Cluj au remizat. Ardelenii și-au asigurat locul trei și merg în preliminariile Conference League

Meciul a fost unul echilibrat. Dinamo a avut câteva ocazii importante, cea mai mare fiind bara lovită de Armstrong în prima repriză. Pușcaș a fost și el aproape de gol, dar Mihai Popa a respins.

CFR Cluj a avut, la rândul ei, câteva șanse, prin Cordea și Djokovic, însă nu a reușit să marcheze.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj rămâne pe locul 3, cu 42 de puncte, poziție care duce direct în preliminariile Conference League. Dinamo este pe locul 4, cu 38 de puncte, și va trebui să joace baraj pentru a ajunge în preliminariile competiției.

Dinamo va juca barajul decisiv pentru preliminariile Conference League împotriva câștigătoarei barajului din play-out, dintre FCSB și FC Botoșani.