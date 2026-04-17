Trafic feroviar dat peste cap între București Nord și Chitila până la finalul lunii mai

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat într-un comunicat de presă că, în perioada 20 aprilie 2026, ora 08:00 – 29 mai 2026, ora 19:00, vor fi executate lucrări de tip Quick Wins pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii ferate pe linia 100 București – Videle.

Lucrările vizează înlocuirea unor elemente ale suprastructurii feroviare între kilometrii 2+490 și 3+200.

Pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță, circulația trenurilor va fi închisă temporar pe firul I între stațiile București Nord și Bucureștii Noi, precum și pe firul III între București Nord și Chitila.

Traficul feroviar va fi reorganizat astfel: pe firul II între Bucureștii Noi și București Nord; pe firele I și II între București Nord și Chitila, în funcție de dispozițiile de exploatare.

În primele zile ale lucrărilor, trenurile vor circula cu o viteză redusă de 30 km/h pe segmentul afectat, urmând ca limita să fie majorată la 50 km/h până la finalizarea intervențiilor.

„Impactul asupra circulației trenurilor de călători constă în modificarea traseelor și a opririlor pentru anumite trenuri, care vor circula pe firul II, cu opriri în stații și halte precum Depoul București Triaj h., Pajura, Carpați sau București Basarab h. De asemenea, unele trenuri vor avea opriri parțiale, în funcție de programul de circulație adaptat pe perioada lucrărilor”, a transmis CFR.