Trenul metropolitan din Cluj: Finanțare europeană cu 85% sumă nerambursabilă

Primăria Cluj-Napoca anunță semnarea contractului de finanțare pentru trenul metropolitan, un proiect de amploare care promite să transforme mobilitatea în întreaga zonă metropolitană. Investiția, realizată în parteneriat cu CFR SA, depășește 1,4 miliarde de lei, iar aproximativ 85% din sumă provine din fonduri europene nerambursabile, potrivit Actual de Cluj.

Un sistem feroviar pentru zona metropolitană

Proiectul vizează introducerea unui sistem public de transport de călători pe calea ferată, utilizând infrastructura existentă între Gârbău și Bonțida. Practic, trenul metropolitan va conecta mai multe localități din jurul Clujului, oferind o alternativă rapidă la transportul rutier.

Durata de implementare este estimată la 45 de luni, cu termen de finalizare la sfârșitul anului 2029.

Ce lucrări sunt prevăzute

Planul de investiții include modernizări și extinderi semnificative:

peste 50 km de cale ferată vor fi modernizați

aproape 3 km de linie nouă vor fi construiți către Remiza Bonțida

opt stații noi vor fi realizate

în total, vor exista 23 de puncte de îmbarcare și debarcare

Proiectul include și infrastructură conexă, astfel: patru pasaje pietonale și un pasaj rutier, modernizarea a cinci treceri la nivel, opt parcări de tip park & ride.

În plus, autoritățile vor achiziționa șapte trenuri electrice care vor deservi noul sistem.

Licitații în derulare

Administrația locală are deja în desfășurare două proceduri de achiziție: una pentru lucrările de infrastructură, unde a fost depusă o ofertă de către o asociere condusă de compania Con-A Operation și alta pentru achiziția trenurilor electrice, aflată în etapa de depunere a ofertelor.

În paralel, CFR SA a lansat propriile licitații pentru modernizarea segmentelor de cale ferată incluse în proiect.

Obiectiv: trafic mai puțin, mobilitate mai bună

Autoritățile locale susțin că trenul metropolitan va avea un impact major asupra mobilității:

va reduce timpii de deplasare

va descongestiona traficul rutier, în special pe axa vest–est

va integra mai eficient transportul public din zona Clujului

Proiectul este considerat una dintre cele mai importante investiții în infrastructura de transport din regiune, cu potențialul de a schimba modul în care locuitorii se deplasează zilnic între oraș și localitățile din jur.