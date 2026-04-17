Trenul metropolitan din Cluj: Finanțare europeană cu 85% sumă nerambursabilă

Considerat unul dintre cele mai ambițioase proiecte de mobilitate urbană din România, trenul metropolitan din Cluj-Napoca intră în faza de implementare, cu termen de finalizare estimat pentru 2029.
Luiza Moldovan
17 apr. 2026, 11:36, Social

Primăria Cluj-Napoca anunță semnarea contractului de finanțare pentru trenul metropolitan, un proiect de amploare care promite să transforme mobilitatea în întreaga zonă metropolitană. Investiția, realizată în parteneriat cu CFR SA, depășește 1,4 miliarde de lei, iar aproximativ 85% din sumă provine din fonduri europene nerambursabile, potrivit Actual de Cluj.

Un sistem feroviar pentru zona metropolitană

Proiectul vizează introducerea unui sistem public de transport de călători pe calea ferată, utilizând infrastructura existentă între Gârbău și Bonțida. Practic, trenul metropolitan va conecta mai multe localități din jurul Clujului, oferind o alternativă rapidă la transportul rutier.

Durata de implementare este estimată la 45 de luni, cu termen de finalizare la sfârșitul anului 2029.

Ce lucrări sunt prevăzute

Planul de investiții include modernizări și extinderi semnificative:

  • peste 50 km de cale ferată vor fi modernizați
  • aproape 3 km de linie nouă vor fi construiți către Remiza Bonțida
  • opt stații noi vor fi realizate
  • în total, vor exista 23 de puncte de îmbarcare și debarcare

Proiectul include și infrastructură conexă, astfel: patru pasaje pietonale și un pasaj rutier, modernizarea a cinci treceri la nivel, opt parcări de tip park & ride.

În plus, autoritățile vor achiziționa șapte trenuri electrice care vor deservi noul sistem.

Licitații în derulare

Administrația locală are deja în desfășurare două proceduri de achiziție: una pentru lucrările de infrastructură, unde a fost depusă o ofertă de către o asociere condusă de compania Con-A Operation și alta pentru achiziția trenurilor electrice, aflată în etapa de depunere a ofertelor.

În paralel, CFR SA a lansat propriile licitații pentru modernizarea segmentelor de cale ferată incluse în proiect.

Obiectiv: trafic mai puțin, mobilitate mai bună

Autoritățile locale susțin că trenul metropolitan va avea un impact major asupra mobilității:

  • va reduce timpii de deplasare
  • va descongestiona traficul rutier, în special pe axa vest–est
  • va integra mai eficient transportul public din zona Clujului

Proiectul este considerat una dintre cele mai importante investiții în infrastructura de transport din regiune, cu potențialul de a schimba modul în care locuitorii se deplasează zilnic între oraș și localitățile din jur.

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
Tabel ninsori | Care sunt cele 11 localități din România în care se întorc ninsorile + pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Gandul
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă”
Libertatea
Ce pensie primește o pensionară din România, după ce a lucrat 29 de ani și 10 luni cu carte de muncă
CSID
Vehiculul creat de om ajuns cel mai departe de Pământ. Cât ar mai putea funcționa?
Promotor