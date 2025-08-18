Farsa electorală cu metroul de la Cluj: cum s-au pierdut 2 miliarde de euro din PNRR

În campania pentru alegerile locale din vara lui 2024, primarul Emil Boc a prezentat metroul din Cluj-Napoca drept unul dintre cele mai mari proiecte ale orașului, promițând finanțare europeană prin PNRR. Evenimentul a fost intens mediatizat: Boc a participat cu lopata în mână la momentul festiv de început al lucrărilor, în prezența unor figuri politice precum Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, scrie Gândul.

Optimismul s-a risipit rapid. La câteva luni după alegeri, premierul Marcel Ciolacu a exprimat primele îngrijorări oficiale privind finanțarea, iar în august 2024 Gândul a anunțat că cele 300 de milioane de euro alocate prin PNRR au fost pierdute, iar proiectul scos de pe lista de finanțare. Ministrul Adrian Câciu a confirmat ulterior că metroul va fi finanțat prin Programul Transport și obligațiuni verzi emise de stat.

Problema a fost una birocratică: patru erate publicate în Jurnalul Oficial al UE nu au fost acceptate, ceea ce a blocat accesul la fonduri. Ministrul Dragoș Pîslaru a recunoscut oficial în iulie 2025 că lipsa publicării corecte a eratelor a fost motivul pierderii finanțării.

Totodată, primarul Emil Boc a respins acuzațiile, calificându-le drept false și alarmiste, și a invocat existența unui contract de finanțare semnat încă din 2022. De partea sa, autoritățile au oferit explicații diferite: Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a precizat că componenta PNRR reprezenta doar 300 milioane euro dintr-un total estimat la 2 miliarde euro, iar restul investiției va fi acoperit prin euroobligațiuni verzi și fonduri viitoare din Programul Transport 2021–2027.

Alexandru Nazare și „nenorocirea fără precedent”

În plus, Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe, a calificat pierderea celor 7 miliarde euro din PNRR drept „nenorocire fără precedent” și a cerut formarea unui grup de lucru pentru a identifica surse alternative de finanțare.

„Cred că toate proiectele care sunt în situația… în primul rând, aș spune că e o nenorocire că am pierdut 7 miliarde de euro din PNRR. Este fără precedent, nu s-a mai întâmplat niciodată, în relația cu Uniunea Europeană sau cu un program de finanțare, să pierdem atât de mulți bani care erau disponibili la dobânzi foarte bune în comparație cu dobânzile pe care le plătim din piață și toate aceste proiecte începute, care nu mai sunt prinse, din diverse motive, în PNRR”, a declarat Nazare pentru Gândul.

Într-o poziție critică, Asociația Pro Infrastructura a acuzat că Primăria Cluj nu a pregătit documentația necesară pentru menținerea finanțării prin PNRR și că speranțele clujenilor au fost „vândute” prematur.

„Primăria Cluj-Napoca a plătit în 2024 un avans de 232 milioane euro, bani primiți de la Guvernul Ciolacu, către antreprenorul general Gülermak. (…) Fiindcă n-a fost în stare să pregătească bine și la timp magistrala, aceasta a fost scoasă de pe PNRR și pusă pe Programul Transport, însă doar verbal, fiindcă n-are nici măcar cererea de finanțare depusă”, transmitea Pro Infrastructura.

În ciuda obstacolelor, Emil Boc și-a reafirmat în august 2025 încrederea că proiectul va continua, susținând că sursele de finanțare se pot „readapta” și că există un contract valabil până în 2031. Rămâne de văzut însă cum va fi gestionată diferența de peste 1,7 miliarde euro pierdută prin PNRR și cum vor fi mobilizate fondurile alternative pentru realizarea metroului clujean.