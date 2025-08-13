De unde vin banii pentru metroul din Cluj? Răspunsul ministrului de Finanţe

Alexandru Nazare a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, dacă există bani pentru finanţarea de la bugetul naţional a metroului din Cluj, în contextul în care a fost exclus din PNRR.

„Cred că toate proiectele care sunt în situaţie (fără finanţare din PNRR – n.r.)… În primul rând aş spune că e o nenorocire că am pierdut 7 miliarde de euro din PNRR. Este fără precedent, nu s-a mai întâmplat niciodată, în relaţia cu Uniunea Europeană sau cu un program de finanţare, să pierdem atât de mulţi bani care erau disponibili la un dobânzi foarte bune în comparaţie cu dobânzile pe care le plătim din piaţă. Şi toate aceste proiecte începute, care nu mai sunt prinse din diverse motive în PNRR, pentru aceste proiecte trebuie să facem un grup de lucru care să studieze posibilităţi de finanţare a lor din varii surse… din toate sursele pe care le avem şi să vedem care sunt sursele optime per proiect. Tipologia proiectului, calendarul de lucrări, modalităţile de plată, vârfurile de plată, toate aceste lucruri trebuie studiate tocmai pentru a crea un mix de finanţare care să fie optim”, spune Nazare.

Acesta a mai spus că situaţia de azi este o situaţie extrem de complicată în care România ar trebui să se axeze pe finalizarea proiectelor pe care le are în PNRR în prezent.

„Pentru că nu trebuie să uităm, mai avem 12 luni în care mai putem de acum încolo să finalizăm PNRR-ul. Nu mai avem luxul de acum 4 ani, de acum 5 ani, în care am vorbit foarte mult. Acum suntem în zona de implementare şi trebuie să fie punct ochit, punct lovit. Proiectele rămase trebuie să meargă înainte”, a mai spus Nazare.