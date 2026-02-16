„Nu știu care va fi viitorul acestei țări, asta depinde de alegători”. Marco Rubio mulțumește Ungariei pentru că s-a alăturat Consiliului pentru Pace și face anunțuri la Budapesta, într-un moment cheie pentru Viktor Orbán

Marco Rubio: „Nu toată lumea este în Consiliul Păcii, din motive diferite”

„Vreau să vă mulțumesc, în numele președintelui SUA, pentru rolul indispensabil pe care îl jucați în cadrul Consiliului pentru Pace. Nu toată lumea este în Consiliul Păcii, nu toată lumea… Pentru motive diferite, pot fi participanți sau nu vor să fie participanți, dar Ungaria a fost acolo încă din prima zi. Și acesta este un testament al relației între președintele Trump și premierul Orban, care cred că vorbește de la sine. Rolul pe care jucați geopolitic, rolul pe care îl jucați chiar în afara acestei regiuni, implicarea în Orientul Mijlociu, este neprețuit și indispensabil, și vă mulțumim pentru asta”, a declarat șeful diplomației americane, Marco Rubio, la Budapesta.

17 investiții americane în Ungaria

„Din ianuarie anul trecut, s-au luat decizii cu privire la 17 investiții americane în Ungaria. Acesta este un record pentru un deceniu. Maghiarii pot călători din nou în Statele Unite fără viză. De asemenea, îi mulțumim ministrului de externe pentru acest lucru. Ungaria a fost invitată la noul Consiliu pentru Pace, a cărui formare va avea loc săptămâna aceasta, poate joi, în America, la Washington, unde voi reprezenta Ungaria, a anunțat în conferința de presă comună, premierul Viktor Orbán.

„Am încheiat acorduri cheie în domeniul energiei, care acoperă petrolul, gazele și energia nucleară, iar aceste acorduri, împreună cu excepția acordată Ungariei de către președintele Statelor Unite, care permite utilizarea gazelor și petrolului rusesc în Ungaria, contribuie împreună la securitatea continuă a aprovizionării cu energie a Ungariei și la capacitatea noastră de a oferi gospodăriilor și industriei energie extrem de ieftină în comparație cu situația internațională”, a mai spus el.

Viktor Orbán susține că a negociat cu SUA și termenii în care MOL, compania maghiară, poate achiziționa compania NIS a Serbiei.

„Putem coopera în multe alte domenii, în special în domeniul energiei”, a spus Marco Rubio, care a amintit că cele două țări trăiesc o „epocă de aur”, în ceea ce privește relațiile:

„Știu că președintele Trump este foarte interesat de acest lucru datorită relației dintre voi și importanței Ungariei pentru Statele Unite. Suntem foarte încântați să oferim asistență în materie de finanțare. În timpul vizitei dumneavoastră din noiembrie, am convenit să suspendăm impunerea sancțiunilor împotriva Ungariei, să acordăm excepții și să putem avansa în cooperarea energetică. La urma urmei, vrem ca economia să funcționeze bine. Acesta este și interesul nostru național. Mai ales atâta timp cât sunteți prim-ministru, sunteți liderul țării, este interesul nostru național ca Ungaria să prospere. Acest lucru ajută și America, așa că este o onoare să fiu aici alături de dumneavoastră astăzi”.

Viktor Orbán îl vrea pe Donald Trump la Budapesta

„Desigur, Ungaria rămâne pregătită să găzduiască un summit pentru pace aici, la Budapesta, dacă va avea loc unul”, a spus premierul Ungariei care a adăugat că „i-a confirmat ministrului de externe Rubio că președintele Trump are o invitație permanentă în Ungaria”.

„În ceea ce privește invitația, tot ce știu este că președintele ar fi foarte încântat să vină și ar fi foarte fericit să fie aici, dar, bineînțeles, există multe aspecte legate de echilibru. Președintele și-a exprimat foarte clar sentimentele față de prim-ministru, atât personal, cât și profesional, așa că sunt aici pentru că, având în vedere că Conferința de Securitate de la München a fost atât de strânsă, am vrut cu siguranță să construim pe această relație istorică”, a declarat Marco Rubio.

Viktor Orbán a spus: „nu merită să ne așteptăm la o planificare pe termen lung în politica internațională actuală. De exemplu, faptul că ne vom întâlni cu președintele Statelor Unite la Washington, joi, săptămâna aceasta, nu era în calendar acum două săptămâni. Vreau doar să spun că, având în vedere cum merg lucrurile, cum evoluează politica internațională, se pot produce schimbări semnificative aici în 3-4 zile”.

Orbán îl atacă pe Zelenski, de față cu Marco Rubio: „s-a implicat în campania electorală a Ungariei”

„Ucrainenii și președintele lor s-au implicat evident în campania electorală maghiară. M-am gândit o vreme dacă să mă opun sau nu. La urma urmei, nu este foarte obișnuit să te implici în campania electorală a altei țări cu o deschidere atât de brutală. Apoi mi-am dat seama că acest lucru este de înțeles. Pentru că, desigur, alegerile maghiare sunt în primul rând cele mai importante pentru poporul maghiar. Dar au un impact și în afara Ungariei. Și ucrainenii au dreptate să creadă că contează ce fel de guvern va avea Ungaria. Și există două opțiuni.

Una este ceea ce cunoașteți bine. Aceasta este opțiunea poporului maghiar, care a declarat clar într-un vot – Voks 2025 – că nu va accepta aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, deoarece suntem convinși că acest lucru ne-ar trage în război și ne-ar distruge economia. Și poate știți, de asemenea, că nu vom da bani Bruxelles-ului pentru a-i trimite ulterior Ucrainei.

Cealaltă opțiune, care este o opțiune reală: ucrainenii vor ca Ucraina să fie membră a Uniunii Europene și vor un guvern care să participe la purtarea poverilor financiare ale Ucrainei, adică să trimită bani Ucrainei. Aceasta este situația. Și pentru ucraineni nu este lipsit de importanță care va fi rezultatul alegerilor.

De aceea au decis să participe la această campanie. Și, din moment ce ne bazăm pe bunul simț, nu ar trebui să fim surprinși de acest lucru. Mai degrabă, ar trebui să ne adaptăm la el. Așadar, ar trebui să ținem cont de faptul că președintele Ucrainei și Ucraina vor fi actori activi în aceste alegeri. Și trebuie să câștigăm și împotriva lor, aceasta este realitatea.

Tot ce ține de acest subiect, inclusiv viitorul războiului, depășește sfera conferinței de presă. Nici nu voi intra în detalii, voi reveni doar la singurul aspect. Acestea sunt alegeri. Poporul decide în alegeri și nu este lipsit de importanță pentru Ucraina care va fi această decizie și de aceea este complet înarmat în campania din Ungaria. Știm, de asemenea, că adversarii noștri sunt finanțați, știm cum se întâmplă acest lucru, este un lucru descris, notat, cunoscut, dar spun din nou, nu ar trebui să fim indignați, ci ar trebui să recunoaștem că aceasta este o campanie electorală în Ungaria”, a spus Viktor Orbán, în conferința de presă comună.

Marco Rubio: „SUA vor să pună capăt războiului din Ucraina. ONU nu a putut face asta și nici țările europene”

„Singurul lucru care contează pentru Statele Unite este să pună capăt războiului, iar noi suntem singura țară care poate aduce ambele părți la masa negocierilor. ONU nu a putut face asta și nici țările europene. Statele Unite au făcut-o. Noi am adus ambele părți la masa negocierilor. Negociatorii militari s-au întâlnit și în Orientul Mijlociu săptămâna trecută și se vor întâlni la Geneva la sfârșitul acestei săptămâni. Cred că este un lucru pozitiv”, a spus Rubio în conferința de presă.

„Încercăm să jucăm un rol în încheierea unui acord. Nu încercăm să impunem nimic nimănui, vrem doar să ajutăm pentru că noi credem că acesta a fost un război extrem de dăunător, dar credem că acest război nu ar fi trebuit să aibă loc deloc și că ar trebui încheiat cât mai curând posibil. Asta crede președintele, care a depus multă muncă pentru a-și atinge obiectivul. Aceasta este o oportunitate unică în acest sens. Nu înțeleg de ce atât de mulți oameni îl critică pentru asta”, a subliniat Rubio.

„Putem crea parteneriate uimitoare”

„Dacă interesele noastre naționale și alte interese naționale sunt în armonie, atunci putem crea parteneriate uimitoare și am găsit un teren comun cu Ungaria în multe domenii”, a subliniat Marco Rubio.

„Dar nu cerem nimănui să se izoleze de nimeni. Trebuie înțeles că fiecare trebuie să facă față propriilor caracteristici geografice, istorice și economice, precum și provocărilor viitorului.”

„Avem preocupări comune cu prietenii noștri, cu partenerii noștri în anumite privințe, dar am menționat China, de exemplu. Avem și relații comerciale cu China. În aprilie, președintele merge în China. De ce? Pentru că China este o țară imensă, un miliard de locuitori, a doua cea mai mare economie, o putere nucleară și ar fi o nebunie dacă Statele Unite și China nu ar interacționa una cu cealaltă”, a spus șeful diplomației americane.

Marco Rubio: „Nu știu care va fi viitorul acestei țări, asta depinde de alegători”. Viktor Orban: „Sperăm că vom rămâne la guvernare după alegeri”

Întrebat de alegerile parlamentare din Ungaria, în care premierul Orban își „joacă mandatul”, Rubio a spus: „Președintele Trump are o relație excelentă, strânsă, cu prim-ministrul, este adevărat, și există beneficii tangibile, concrete în acest sens. Nu știu care va fi viitorul acestei țări, asta depinde de alegători. Îi iubim pe maghiari.

Există o relație personală și de lucru foarte bună între cei doi lideri, ceea ce a fost foarte pozitiv pentru relația dintre cele două țări ale noastre.

El a subliniat: „scutirea de sancțiuni provine exclusiv din relația dintre cei doi lideri, iar această relație și importanța sa, importanța sa pentru relațiile bilaterale, stau la baza acestei scutiri și vor rămâne așa”

În ceea ce privește alegerile, Viktor Orbán a spus că le poate câștiga, dar:le poate și pierde: „Nu sunt doar prim-ministrul cu cea mai lungă funcție din Europa, ceea ce înseamnă acum 20 de ani, ci sunt și prim-ministrul cu cea mai lungă funcție din opoziție. Am fost liderul opoziției timp de 16 ani. Ca lider al opoziției. Ce înseamnă asta? Înseamnă că uneori câștig, alteori pierd. Nu se pune problema ce se întâmplă dacă pierdem, pentru că acest lucru s-a întâmplat în mod regulat.

Nu este nevoie să ne temem de ce se va întâmpla în Ungaria dacă se întâmplă acest lucru. Democrația maghiară este foarte puternică, maghiarii cred foarte mult în democrație și competiție, în politică. Am făcut asta în ultimii 35 de ani, așa că, în acest sens, avem o experiență foarte solidă atât în partea guvernamentală, cât și în opoziție. Sperăm că vom fi, vom rămâne la guvernare după alegeri, dar Ungaria va rămâne puternică în orice caz”.