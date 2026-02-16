Luptătorii Atesh au incendiat o locomotivă în Oryol și au lovit logistica rusă spre Sumî

Mișcarea de partizani Atesh a anunțat că a desfășurat o nouă acțiune de sabotaj în interiorul Rusiei, unde ar fi incendiat o locomotivă electrică de tip VL80 într-un nod feroviar din Oryol, considerat un punct logistic important.

Potrivit grupării, au fost distruse componente esențiale ale locomotivei de marfă, ceea ce a făcut imposibilă utilizarea acesteia. Atesh afirmă că locomotiva era folosită pentru transportul de echipamente, muniție și combustibil către zonele de la graniță, în sprijinul trupelor ruse implicate în operațiuni în direcția Sumî.

„Această locomotivă nu va mai pleca nicăieri. Lanțul de aprovizionare al Rusiei a mai primit o lovitură. În timp ce caută un înlocuitor, obuzele și tehnica nu vor ajunge la timp pe front”, a transmis mișcarea într-un comunicat.

Locomotivele VL80 sunt utilizate frecvent pe căile ferate ruse pentru tractarea trenurilor grele, inclusiv a celor cu încărcături militare.

Este a doua acțiune de sabotaj feroviar revendicată de Atesh în ultima perioadă. Pe 21 ianuarie, gruparea a anunțat distrugerea unui cabinet de relee în regiunea Belgorod, operațiune care ar fi blocat temporar trenurile cu muniție destinate forțelor ruse din direcția Harkov.

Informațiile nu au fost confirmate oficial de autoritățile ruse.