Prima pagină » Știrile zilei » Luptătorii Atesh au incendiat o locomotivă în Oryol și au lovit logistica rusă spre Sumî

Luptătorii Atesh au incendiat o locomotivă în Oryol și au lovit logistica rusă spre Sumî

Mișcarea de partizani Atesh susține că a incendiat o locomotivă electrică de marfă într-un nod feroviar din regiunea rusă Oryol, afectând transporturile militare către frontul din direcția Sumî. Este al doilea sabotaj feroviar revendicat în ultimele săptămâni.
Adolescent la volan, urmărit în trafic și oprit cu focuri de armă pe un drum din Ialomița
Adolescent la volan, urmărit în trafic și oprit cu focuri de armă pe un drum din Ialomița
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliție, să mergem la alegeri anticipate
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliție, să mergem la alegeri anticipate
Marcel Ciolacu: „Primirea USR-ului la guvernare a fost o mare greșeală”
Marcel Ciolacu: „Primirea USR-ului la guvernare a fost o mare greșeală”
Marcel Ciolacu: este încă o mare nemulțumire și o mare problemă cu anularea alegerilor
Marcel Ciolacu: este încă o mare nemulțumire și o mare problemă cu anularea alegerilor
Marcel Ciolacu despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace: „Aș fi decis din prima zi că trebuie să mergem în Statele Unite, să stăm la aceeași masă cu Trump”
Marcel Ciolacu despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace: „Aș fi decis din prima zi că trebuie să mergem în Statele Unite, să stăm la aceeași masă cu Trump”
Rareș Mustață
16 feb. 2026, 12:37, Știri externe

Mișcarea de partizani Atesh a anunțat că a desfășurat o nouă acțiune de sabotaj în interiorul Rusiei, unde ar fi incendiat o locomotivă electrică de tip VL80 într-un nod feroviar din Oryol, considerat un punct logistic important.

Potrivit grupării, au fost distruse componente esențiale ale locomotivei de marfă, ceea ce a făcut imposibilă utilizarea acesteia. Atesh afirmă că locomotiva era folosită pentru transportul de echipamente, muniție și combustibil către zonele de la graniță, în sprijinul trupelor ruse implicate în operațiuni în direcția Sumî.

„Această locomotivă nu va mai pleca nicăieri. Lanțul de aprovizionare al Rusiei a mai primit o lovitură. În timp ce caută un înlocuitor, obuzele și tehnica nu vor ajunge la timp pe front”, a transmis mișcarea într-un comunicat.

Locomotivele VL80 sunt utilizate frecvent pe căile ferate ruse pentru tractarea trenurilor grele, inclusiv a celor cu încărcături militare.

Este a doua acțiune de sabotaj feroviar revendicată de Atesh în ultima perioadă. Pe 21 ianuarie, gruparea a anunțat distrugerea unui cabinet de relee în regiunea Belgorod, operațiune care ar fi blocat temporar trenurile cu muniție destinate forțelor ruse din direcția Harkov.

Informațiile nu au fost confirmate oficial de autoritățile ruse.

 

Recomandarea video