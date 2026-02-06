Prima pagină » Social » UPDATE: Incendiu violent într-un apartament în Năvodari: un om a murit

UPDATE: Incendiu violent într-un apartament în Năvodari: un om a murit

Mai multe persoane au sunt evacuate vineri seara dintr-un bloc din Năvodari, județul Constanța, în urma izbucnirii unui incendiu violent într-un apartament. Intervenția este în desfășurare și nu se știe dacă sunt sau nu victime.
foto reprezentantivă incendiu
Laura Buciu
06 feb. 2026, 19:56, Social

UPDATE 2:

Au fost evacuați 26 de adulți si 4 copii. De asemenea, au ieșit singuri din bloc alți 14 adulți.

În prezent, echipajele de prim-ajutor evaluează trei femei si un copil.

Pmpierii au localizat incendiul.

UPDATE:

Din primele informații, o persoană a fost găsită decedată în apartament.

Știre inițială:

Potrivit ISU Constanța, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit în Năvodari, pe strada Cabanei, la o locuință situată la etajul al treilea.

Din primele informații, incendiul se manifesta violent.

Persoanele de pe scara sunt evacuate în aceste momente.

Mai multe autospeciale sunt la fața locului.

Încă nu se știe dacă există sau nu victime, intervenția fiind în desfășurare.

