Un incendiu a izbucnit în bazarul din vestul Teheranului

🔥 Großbrand in Teheran — Rauchwolke über Jannat-Abad-Markt— Zeev Rosenberg (@zeevrosenberg) February 3, 2026
Ein massiver Brand im Dschannat Abad-Viertel von Teheran hat am Dienstag eine gigantische Rauchwolke über der iranischen Hauptstadt entstehen lassen. Rettungskräfte sind im Einsatz, Ursache noch unklar. Nach bisherigen… pic.twitter.com/H0hmRciENO
Incendiul „nu a provocat până în prezent victime”, a declarat Mohammad Behnia, comandantul operațiunilor serviciilor de urgență din Teheran.
Incendiul a izbucnit într-o piață din cartierul Jannat Abad din vestul Teheranului, o zonă plină de tarabe și magazine, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor din Teheran, citat de televiziunea de stat, scrie Alarabiya.
„Incendiul este extins, în măsura în care este vizibil din diferite părți ale Teheranului”, a spus Jalal Maleki.
Televiziunea de stat a informat că pompierii au fost trimiși imediat la fața locului pentru a stinge incendiul.
Imaginile incendiului au arătat coloane groase de fum negru care se ridică în cer și acoperă zona înconjurătoare.