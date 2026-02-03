Prima pagină » Știri externe » Un incendiu a izbucnit în bazarul din vestul Teheranului

Un incendiu a izbucnit în bazarul din vestul Teheranului

Un incendiu de proporții a izbucnit marți într-un bazar din vestul capitalei iraniene, au relatat mass-media de stat, deși cauza incendiului nu a fost clarificată.
Andrei Rachieru
03 feb. 2026, 11:31, Știri externe

Incendiul „nu a provocat până în prezent victime”, a declarat Mohammad Behnia, comandantul operațiunilor serviciilor de urgență din Teheran.

Incendiul a izbucnit într-o piață din cartierul Jannat Abad din vestul Teheranului, o zonă plină de tarabe și magazine, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor din Teheran, citat de televiziunea de stat, scrie Alarabiya.

„Incendiul este extins, în măsura în care este vizibil din diferite părți ale Teheranului”, a spus Jalal Maleki.

Televiziunea de stat a informat că pompierii au fost trimiși imediat la fața locului pentru a stinge incendiul.

Imaginile incendiului au arătat coloane groase de fum negru care se ridică în cer și acoperă zona înconjurătoare.

