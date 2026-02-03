Călin Georgescu, prezent la Judecătoria Sectorului 1 din Capitală: „Turul doi înapoi, întoarcerea la adevăr și la demnitate”

Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, s-a prezentat marți la Judecătoria Sectorului 1 din București, pentru a răspunde în fața magistraților într-un dosar în care este acuzat de propagandă legionară.

Luni, Călin Georgescu a apărut în fața instanței într-un alt dosar, iar ulterior a fost hotărât de judecători ca a fost amânată pronunțarea unei decizii.

În prezent, fostul candidat la alegerile prezidențiale urmează să afle dacă măsura controlului judiciar va fi prelungită cu încă 60 de zile, hotărârea nefiind însă definitivă.

După încheierea termenului de judecată, programat pentru ora 09.00, Călin Georgescu trebuie să se prezinte la sediul Poliției din Buftea pentru a semna documentele aferente controlului judiciar.

Când a ieșit din clădirea Judecătoriei Sectorului 1, Călin Georgescu a făcut o serie de declarații în fața reporterilor prezenți.

„O justiție care tace la nedreptate nu mai este temelia statului, ci este acoperișul abuzului. Și când dreptatea se vinde, nedreptatea devine lege. Și practic, sigur, o justiție care nu are repere morale este invitația la haos și la dictatură”, a declarat Georgescu.

„România, cel puțin pentru moment, a apucat pe acest drum. Însă, știți cum e, oamenii mint și le place să fie mințiți pentru că le este frică de adevăr. Nu trebuie să vă fie frică de adevăr și nu trebuie să mai acceptați și nu mai trebuie să trăiți în minciună. ”, a adăugat fostul candidat.

Fostul candidat, Călin Georgescu, a solicitat, din nou, desecretizarea tuturor documentelor legate de anularea turului al doilea al alegerilor prezidențiale din 2024.

„Asta înseamnă turul doi înapoi, întoarcerea la adevăr și la demnitate. Știți, orice vreme își are vremea și fructele stricate cad din pom singure. Eu spun în continuare că este bine de desecretizat ședința CSAT și ședința informală a CCR dinaintea anulării alegerilor pe data de 6 decembrie 2024. Nemaivorbind de mascarada alegerilor din mai 2025. Eu nu-mi doresc și singurul meu obiectiv este prosperitatea și demnitatea poporului român. Restul sunt detalii nesemnificative. Adevărul mântuiește, minciuna ucide. Întoarceți-vă la Dumnezeu!”, a mai afirmat Georgescu.