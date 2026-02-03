Prima pagină » Justiţie » Călin Georgescu, prezent la Judecătoria Sectorului 1 din Capitală: „Turul doi înapoi, întoarcerea la adevăr și la demnitate”

Călin Georgescu, prezent la Judecătoria Sectorului 1 din Capitală: „Turul doi înapoi, întoarcerea la adevăr și la demnitate”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a făcut marți declarații de presă după ieșirea din Judecătoria Sectorului 1, unde este prezent în dosarul privind acuzațiile de propagandă legionară aduse.
De 100 de zile pe drum: Marșul călugărilor budiști se apropie de final
De 100 de zile pe drum: Marșul călugărilor budiști se apropie de final
Darău: Aderarea la OCDE înseamnă prețuri mai mici pentru oameni și piețe deschise pentru export
Darău: Aderarea la OCDE înseamnă prețuri mai mici pentru oameni și piețe deschise pentru export
Darău: Obiectivul nostru strategic este un procent maxim de producție în România prin programul SAFE
Darău: Obiectivul nostru strategic este un procent maxim de producție în România prin programul SAFE
Ce vor face parlamentarii PSD la moțiunea AUR împotriva Ministrului Educației. Răspunsul lui Daniel Băluță
Ce vor face parlamentarii PSD la moțiunea AUR împotriva Ministrului Educației. Răspunsul lui Daniel Băluță
Băluță despre Bolojan: Are o problemă de dialog / Știe un singur lucru, să taie
Băluță despre Bolojan: Are o problemă de dialog / Știe un singur lucru, să taie
Nițu Maria
03 feb. 2026, 09:44, Social

Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, s-a prezentat marți la Judecătoria Sectorului 1 din București, pentru a răspunde în fața magistraților într-un dosar în care este acuzat de propagandă legionară.

Vezi galeria foto
3 poze

Luni, Călin Georgescu a apărut în fața instanței într-un alt dosar, iar ulterior a fost hotărât de judecători ca a fost amânată pronunțarea unei decizii.

În prezent, fostul candidat la alegerile prezidențiale urmează să afle dacă măsura controlului judiciar va fi prelungită cu încă 60 de zile, hotărârea nefiind însă definitivă.

După încheierea termenului de judecată, programat pentru ora 09.00, Călin Georgescu trebuie să se prezinte la sediul Poliției din Buftea pentru a semna documentele aferente controlului judiciar.

Când a ieșit din clădirea Judecătoriei Sectorului 1, Călin Georgescu a făcut o serie de declarații în fața reporterilor prezenți.

„O justiție care tace la nedreptate nu mai este temelia statului, ci este acoperișul abuzului. Și când dreptatea se vinde, nedreptatea devine lege. Și practic, sigur, o justiție care nu are repere morale este invitația la haos și la dictatură”, a declarat Georgescu.

„România, cel puțin pentru moment, a apucat pe acest drum. Însă, știți cum e, oamenii mint și le place să fie mințiți pentru că le este frică de adevăr. Nu trebuie să vă fie frică de adevăr și nu trebuie să mai acceptați și nu mai trebuie să trăiți în minciună. ”, a adăugat fostul candidat.

Fostul candidat, Călin Georgescu, a solicitat, din nou, desecretizarea tuturor documentelor legate de anularea turului al doilea al alegerilor prezidențiale din 2024.

„Asta înseamnă turul doi înapoi, întoarcerea la adevăr și la demnitate. Știți, orice vreme își are vremea și fructele stricate cad din pom singure. Eu spun în continuare că este bine de desecretizat ședința CSAT și ședința informală a CCR dinaintea anulării alegerilor pe data de 6 decembrie 2024. Nemaivorbind de mascarada alegerilor din mai 2025. Eu nu-mi doresc și singurul meu obiectiv este prosperitatea și demnitatea poporului român. Restul sunt detalii nesemnificative. Adevărul mântuiește, minciuna ucide. Întoarceți-vă la Dumnezeu!”, a mai afirmat Georgescu.

Recomandarea video

Principalele concluzii din milioanele de dosare Epstein recent publicate / Finanțistul, suspectat că a fost agent rus și Mossad / „Crezi că ești însuși diavolul?”
G4Media
Bolojan, scos din minți de speculațiile potrivit cărora ar purta un ceas de 200.000 de euro! ”Vă rog să nu mai mințiți”
Gandul
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, românul cu 11 venituri pe lună: șase la stat și cinci la privat
Libertatea
TOP 5 – Cele mai ciudate ciorbe din lume. Există vreo ciorbă românească în clasament?
CSID
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Promotor