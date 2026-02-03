DGASPC Sibiu: Familia copiilor decedați în Chirpăr nu se afla în evidențele instituției. Verificări în curs privind situația copilului rămas în familie

DGASPC Sibiu vine cu precizări în urma tragediei petrecute luni în localitatea Chirpăr, județul Sibiu, unde doi minori, frate și soră, au căzut în pârâu și au murit.

Potrivit DGASPC Sibiu, familia celor doi copii decedați nu se afla anterior în evidențele instituției, neexistând sesizări sau informații care să fi impus intervenția autorităților până la producerea evenimentului de luni.

În ceea ce privește copilul rămas în familie, reprezentanții DGASPC precizează că legislația în vigoare nu permite instituirea automată a unei măsuri de protecție specială. Totuși, în contextul decesului a patru copii în cadrul aceleiași familii, situația este tratată ca o posibilă situație de risc, fiind demarate proceduri de verificare și evaluare complexă, conform prevederilor legale.

„În ceea ce privește copilul rămas în familie, precizăm că legislația în vigoare nu permite instituirea automată a unei măsuri de protecție specială. În contextul decesului a patru copii în cadrul aceleiași familii, situația este tratată de DGASPC Sibiu ca o posibilă situație de risc, fapt care impune desfășurarea unei verificări și evaluări complexe, conform prevederilor legale, fără ca acest fapt să conducă automat la instituirea unei măsuri de protecție specială care să conducă la separarea copilului de familie”, a transmis DGASPC Sibiu.

DGASPC Sibiu menționează că activitățile de evaluare sunt deja în desfășurare, urmând ca, după finalizarea acestora, să fie luate măsurile legale care se impun în domeniul protecției copilului.

Totodată, părinții și copilul rămas în familie vor beneficia de servicii gratuite de consiliere psihologică, ca măsură de suport și prevenție, în cadrul Centrului de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii „Iasmina”, aflat în subordinea DGASPC Sibiu.

Elicopterul SMURD, solicitat pentru copiii căzuți în pârâu

Luni, o fată de 6 ani din Chirpăr, județul Sibiu, a căzut în pârâul din localitate. Aceasta a fost extrasă din apă, iar echipajele medicale au fost nevoite să declare decesul acesteia. Totodată, întrucât polițiștii aveau informații că fata era însoțită de fratele său în vârstă de 9 ani, a fost demarată acțiunea de căutare a acestuia. Din nefericire, și în cazul acestuia a fost declarat decesul, după ce trupul său a fost extras din apă.

În cadrul intervenției, de la început, a fost solicitat, în zonă, și elicopterul SMURD.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a survenit decesul celor doi minori.